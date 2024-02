Capital já tem folia de Carnaval a partir desta sexta-feira, veja a lista de festas

Para quem gosta de festejar se prepare: o Carnaval em Campo Grande começa nesta sexta-feira (9), com as mais diversas opções de diversão, de bloquinhos de rua, bares e boates, até para quem curte algo mais tranquilo, como shoppings e grupo de reggae, confira a lista e caia na folia!

Blocos

Farofolia

Pelo segundo ano consecutivo, a abertura do Carnaval na Esplanada Ferroviária fica por conta do Farofolia, maior bloco LGBTQIA+ do estado. Com muito funk, pop e eletrônica, mais de 15 atrações culturais se apresentam este ano e, como não poderia deixar de ser, o foco da programação é a diversidade. O Farofolia começa com set dos djs Jubba, Hytalo, Gaga Funkeira, Fábio Jara, Afropaty, Deumathh e Abhnerrr.

A festa segue com apresentação de vogue dos bailarinos da “House of Hands Up”, grupo de dança performática LGBTQIA+ com aprofundamento na cultura ballroom e estéticas vogue. Depois a folia abre alas para os representantes da comunidade queer e da Cultura de Campo Grande subirem ao palco.

Depois é a vez do Crew Drag CG levar a arte drag para o palco, com performances de 13 drag queens, são elas: Afrodite Fetake, Samanta Blossom, Kitana Shiva, Rafa Spears, Gaga Funkeira, Miss Violence, Rachel Black, Chloe Milan, Greyce Kelly, Afropaty, Jhaninne Perry, Bruandra Guel e Anna Burtton. Os djs Gustavo Freitas e Renê, também produtores do bloco, apresentam um set repleto de hora da cultura pop e a cantora Joyce Bethânia encerra a programação.

Horário: 17h às 23h

Local: Esplanada Ferroviária – R. Doutor Temístocles, 103, entre a 14 de Julho e Calógeras – Centro

Entrada: gratuita

Carna Caam

Depois de um intervalo de mais de duas décadas de inatividade, o Bloco Confraria da Arte e do Artesanato das Moreninhas retorna às ruas nesta sexta-feira. O percurso do bloco se estenderá do Centro Comunitário até o Parque Jacques da Luz.

Horário: 18h

Local: Centro Comunitário da Moreninha II – R. Anaca, 320 – Moreninha II

Entrada: gratuita

Nada sobre nós sem nós

O grito de Carnaval do bloco inclusivo “Nada sobre nós sem nós” acontece nesta sexta-feira, com banda de marchinha e set do DJ JK.

Horário: 16h às 22h

Local: Arena do Horto Florestal – R. Joel Dibo, 1 – Vila Carvalho

Entrada: gratuita

Carna Ponto Beats

O Ponto Bar terá, pela segunda vez, camarote durante o Carnaval na Esplanada Ferroviária, durante os cinco dias de folia, começando nesta sexta-feira. Para os foliões animados a festa pode terminar só às 6 horas da manhã. O after na Loop começa às 23 horas, com set de diversos DJs do estadfo. Os ingressos são vendidos na hora e, para quem já tiver adquirido o Carna Ponto Beats, a entrada é gratuita.

Horário: 16h às 23h

Local: Ponto Bar – R. Temistócles, 103 – Centro

Entrada: passe vendido a partir de R$ 100 (pulseira, abadá personalizado, kit ressaca e copo), pelo link https://bit.ly/4byLVTl

Bloco Reggae

Além de muito samba e axé, o Carnaval da capital também terá reggae. A Associação de Reggae do estado promove o Bloco Reggae nesta sexta-feira e sábado, trazendo as cores vibrantes, as mensagens amorosas, as letras de resistência e as boas energias. O movimento também estará arrecadando roupas e agasalhos, que serão destinados a entidades filantrópicas.

Horário: 15h às 23h

Local: Monumento da Maria Fumaça, na Orla Ferroviária – Av. Calógeras, 5045 – Centro

Entrada: gratuita

Bares

Carna do Capivas

O Capivas Cervejaria vem com programação recheada para o Carnaval. Made in Samba (sexta-feira); Sampri (sábado); Gustavo Freitas, DJs Depieri e Laura Bittar com pop e funk (domingo); DJ set com TGB, Tamys e Afropay (segunda-feira); DJ Letícia, Mari Ogatha e Lannovisk (terça-feira).

Horário: 16h às 00h

Local: Capivas Cervejaria – Rua Pedro Celestino, 1079 – Centro

Entrada: R$ 10 na portaria, após às 19h

CarnaRock

Super shows com as bandas Lowdown, Unsafe e Herezia agitam o CarnaRock no Barcelona Pub, na sexta-feira. Durante a noite, o público poderá vivenciar toda a energia e intensidade de músicas que vão do Grunge ao Nu Metal, lembrando Slipknot, Limp Bizkit, Linkin Park e muito mais. Já no sábado vai ter muito metal pesado com a banda Eskröta, que terá a companhia das bandas Haze, Enterrado e Satan Vive.

Horário: 21h às 5h

Local: Barcelona Pub – R. José Eduardo Rolim, 201 – Chácara Cachoeira

Entrada: ingressos a partir de R$ 25, pelos links https://articket.com.br/e/1629/carnarock-barca-sexta (sexta) e https://articket.com.br/e/1604/carnarock-barca-eskrota (sábado)

CarnaLUP

Nesta sexta, a Lupland Biergarten traz sua programação carnavalesca com rock, ao som de Bortoti e On the Road. Já no sábado, Made in Samba e Vem com a Brisa animam a noite. O agito do domingão fica com Brasilis e convidados.

Horário: 17h às 23h

Local: Lupland Biergarten – R. Antônio Maria Coelho, 3285 – Jardim dos Estados

Entrada: ingressos a partir de R$ 30, pelo link https://linktr.ee/luplandbiergarten

CarnaValley

Em meio à diversidade do Carnaval, a CarnaValley traz o melhor do sertanejo com Zé Lucas e Benício, além da animação de A Boa do Dieguinho e o DJ Lino, na Valley CG.

Horário: 22h

Local: Av. Afonso Pena 4176 – Centro

Entrada: a partir de R$ 50, na hora

Mumu Mamo

Gosta de música eletrônica? O DJ Marquinhos Espinosa e amigos comandam a noite do Mumu Mamo.

Horário: 21h

Local: R. Varsóvia 220 – Rita Vieira

Entrada: R$ 20, após 00h

Shoppings

Folia no Shopping CG

O Shopping Campo Grande oferece uma variedade de opções para aqueles que não viajaram ou estão visitando a capital durante o feriado. A programação inicia-se na sexta-feira e se estende até a quarta-feira. Os pets também podem participar da folia. Para quem não resiste à fofura de ver animais fantasiados, no sábado, às 16h, acontece o Cãocurso de Fantasias.

Na terça-feira, os cabelos mais criativos prometem entreter o público e têm a chance de receber prêmios, no concurso “Cabelo Maluco”. Além da competição, haverá atividades recreativas e pintura facial. No domingo acontece mais um bailinho infantil. O bloquinho para os pequenos também tem programação na segunda-feira de Carnaval. Todas as atividades de Carnaval entre domingo (11) e terça-feira (13) iniciam às 16h em frente à Carter’s, com participação gratuita, mediante inscrição prévia pelo site www.shoppingcampogrande.com.br.

Os parques da praça central continuam com as aventuras do Gato Galáctico e Capitão Pop It. Os locais são indicados para crianças de até 12 anos. As crianças até 5 anos obrigatoriamente devem entrar acompanhadas de um adulto responsável.

Horário: a partir das 16h

Local: Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: a partir de R$ 50 (parques temáticos), com vendas no local

Feriadão no Norte Sul

Durante o Carnaval, o Shopping Norte Sul Plaza também traz atividades para a criançada, incluindo o Bailinho de Carnaval, atividades como desfile de fantasias, pintura facial e penteados extravagantes, além de outras atrações para toda a família. No sábado (10), além do Bailinho infantil, haverá o Bailinho Flashback. Também serão oferecidos pipoca e algodão doce gratuitamente das 15h às 17h.

No Espaço Sesc, as atividades começam às 13h e vão até às 18h, com apenas uma pausa das 16h às 17h, destacando o Dança Bailinho Sesc. Para quem deseja criar seus próprios adereços de Carnaval, haverá uma oficina na Praça de Eventos das 15h30 às 16h30. As crianças terão a oportunidade de ter um “cabelo maluco” personalizado gratuitamente no quiosque Slimeria, das 15h às 17h.

Outra atração será o ensaio aberto da Igrejinha, escola de samba da capital, às 18h30. Já domingo (11), haverá Bailinho de Carnaval e Bloquinho Norte Sul, seguidos de atividades no Espaço Sesc como jogos de tabuleiro e Just Dance de Carnaval. Na segunda-feira (12), a programação inclui oficinas de máscaras e cabelo, além de desfile de fantasias.

No último dia de folia, terça-feira (13), o Bailinho de Carnaval será das 16h às 18h. É o dia também do tradicional Bloquinho Norte Sul, a partir das 18h. A concentração será no Palco do Carnaval.

Horário: a partir das 13h

Local: Shopping Norte Sul Plaza – Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300 – Jardim Joquei Club

Entrada: gratuita

Clube Estoril

Noite das Marchinhas

O Clube Estoril movimenta seu Carnaval trazendo os DJs Simmu e JB, que vão embalar os foliões ao som das clássicas marchinhas, de sambas-enredo tradicionais, além de muito axé e pagode.

Horário: 20h30

Local: Clube Estoril – Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20 – Jardim Autonomista

Entrada: R$ 30 para não sócios, no local

Sesc

Quintal Sesc

Mais uma edição do Quintal Sesc acontece nesta sexta-feira. A programação promete envolver o público com muito entretenimento e gastronomia, a partir das 17h. As brincadeiras para os pequenos começam às 17h20. O show musical será de Maninho Gomes, com samba e diversas canções nacionais para dançar e já se preparar para o Carnaval, às 20h. A participação nas oficinas infantis está sujeita à doação de um livro infantil ou quadrinho, que será destinado ao projeto Sorrisos Literários.

A atração especial da noite será o Clube Dachshund de MS, que reúne tutores e cachorros da raça conhecida popularmente por “salsichinha”. O encontro proporciona a troca de experiências entre os “pais e mães de pet”. A oferta culinária é ampla, com alternativas para todos os paladares, incluindo sushi, sobremesas e o conhecido choripan, além do chope Germânia. É importante observar que a programação está sujeita a alterações em caso de condições climáticas adversas, uma vez que as atividades acontecem ao ar livre.

Horário: 16h às 22h

Local: estacionamento da Riachuelo – 1º piso, no Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: gratuita

Corumbá

Descida de blocos

A folia corumbaense tem a tradicional descida do Bloco de Sujos – Cibalena, às 22h30. A concentração será na Rua Frei Mariano, esquina com a Rua Joaquim Murtinho. Além disso tem muita festa com o bloco independente Sem Limite na Folia, que se concentra às 22h na Rua Dom Cuiabá, 382, no bairro Ygarapé, e promete descida às 2h30 da manhã.

Shows ao vivo

A Praça Generoso Ponce traz vários shows locais e nacionais, totalmente gratuitos à população, a partir das 23h.

Horário: 23h

Local: Praça Generoso Ponce – R. Gen. Rondon, 168 – Centro, Corumbá

Entrada: gratuita