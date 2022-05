Aleksandro, da dupla serteneja com Conrado, morre em grave acidente

Em um grave acidente ocorrida na manhã de hoje (7), o cantor Aleksandro, 34, que fazia dupla sertaneja com Conrado, morreu após o ônibus em que estava tombar no km 402 da rodovia Régis Bittencourt, trecho Miracatu, no Vale da Ribeira em São Paulo. Até o momento, foram confirmadas cinco mortes, mas as vitímas seguem sem identificação.

Em nota, a assessoria dos cantores confirmou a morte e comunicou que o outro membro da dupla, Conrado, sofreu ferimentos leves e segue hospitalizado junto a outros 11 membros da equipe.

O ônibus transportava cerca de 18 pessoas, incluindo os cantores e a banda. 11 pessoas foram socorridas pela ambulância da concessionária Arteris, que administra o trecho.

O veículo saiu do município de Tijuca do Sul, no Paraná, onde a dupla havia feito uum show na noite de ontem (6), e seguia com destino a São Pedro (SP), onde os músicos se apresentariam neste sábado.

Conforme a concessionária, uma faixa da pista e o canteiro central foram interditados, há registro de 4km de congestionamento na pista sentido Curitiba e 2km no sentido São Paulo. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Formada em 2003, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, a dupla misturava sertanejo universitário com modão, música influenciada por Tião Carreiro & Pardinho e Milionário & José Rico. Entre os sucessos estão, “Só Se For Gelada”, “Camionete Inteira”, “Tô Bebendo de Torneira” e “Ao Vivo em Curitiba” que ficou mais de seis meses entre as 30 mais tocadas no Brasil. Tem ainda “Tô Bebendo Demais” que se destacou entre as 20 mais tocadas segundo ranking da Billboard.

Confira a nota oficial divulgada pela assessoria da dupla:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Conrado e Aleksandro (@conradoealeksandro)

Com informações do sites Meio Norte e Cantu em Foco.

