Candidatos reprovados terão os dias 4 e 5 para recorrer administrativamente

Diante dos desdobramentos, deputado Pedro Kemp (PT) fez uma indicação para que eles sejam reavaliados

Os candidatos que realizaram o TAF (teste de aptidão física), no período de 2 a 5 de agosto de 2023, no Centro Poliesportivo Vila Nasser, sob sol forte de 33,1°C e umidade abaixo de 20%, estão aguardando o trâmite legal do concurso, para então procurar a Justiça para pedir que os candidatos reprovados sejam reavaliados em outro teste.

“Já saíram os resultados de inapto e apto. Dia 4 e 5 será o prazo para recorrer administrativamente. Após a resposta da comissão técnica da PM sobre os recursos, dia 29, é que poderemos judicializar. Estamos na esperança de que a SAD (Secretaria de Estado de Administração) e a comissão técnica da PM reapliquem o TAF de ofício. Se não, após o dia 29, temos 120 dias para judicializar”, alegou um dos participantes que não quis se identificar.

Segundo os candidatos, os teste eram feitos com aproximadamente 400 pessoas por dia e cada corrida tinha de 45 a 50 postulantes. “A minha bateria tinha 45, outra coisa que prejudicava, pois só tinha um local pequeno que contava as voltas do chip, nós passávamos de um em um, o que fazia diminuir a velocidade”, disse outra candidata.

Eles declararam ainda que nenhum candidato tem a intenção de prejudicar o concurso. “Nós queremos deixar claro para os aptos que não queremos prejudicar o certame, tampouco pedimos suspensão. Apenas queremos refazer o teste em condições igualitárias. Não é mero inconformismo, estamos correndo atrás de nossos direitos. Entendam, é o nosso sonho de vida”, pontuou.

Desdobramentos

A morte do candidato Arthur Matheus Martins Rosa, de 25 anos, após passar mal durante o teste de aptidão física do concurso da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, em Campo Grande, continua a ter desdobramentos, em Mato Grosso do Sul. Após apresentar um projeto, estabelecendo regras de proteção aos candidatos na realização de testes de aptidão física em concursos públicos em Mato Grosso do Sul, o deputado Pedro Kemp apresentou, nesta semana, na Alems (Assembleia Legislativa de MS), uma indicação solicitando à SAD (Secretaria de Estado de Administração), que os candidatos reprovados refaçam a prova e sejam reavaliados.

Segundo o texto da indicação, a reavaliação seria apenas para os candidatos reprovados, tendo em vista que os candidatos que fizeram a prova no período da tarde não tiveram as mesmas condições climáticas, em comparação com quem fez o teste no período da manhã. Deflagrando, assim, uma falta de isonomia.

“Estamos fazendo essa indicação por solicitação de inúmeros candidatos que se submeteram ao teste físico, ao TAF, no período da tarde, principalmente com sol escaldante e sem poder ter acesso à água e banheiro por horas e horas e, quando realizaram o teste, não estavam nas mesmas condições que os que fizeram no período da manhã. Então, há uma falta de isonomia. Os candidatos não tiveram a igualdade de condições para a realização do teste. Estamos pedindo, então, que a Secretaria de Administração determine a realização de um novo teste para tais candidatos, que se sentiram prejudicados, em razão da falta de isonomia”, disse Kemp.

Por Daniela Lacerda – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.