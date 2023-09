Domingo segue com previsão de chuva com ventos acima de 50 km/h em MS

A previsão do tempo para este domingo (03) em Mato Grosso do Sul é de chuva, fraca a moderada e tempestades com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo em algumas regiões. Os ventos ficam entre 40 e 60 km/h na região norte, mas há possibilidade de valores acima de 60 km/h.

Estão previstas temperaturas mínimas entre 22 e 25°C e máximas de até 36°C nas regiões sul e leste. Para as regiões norte, pantaneira e sudoeste, mínimas entre 24-29°C e máximas de até 39°C. Em Campo Grande, mínimas entre 25-26°C e máxima de até 33°C.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as instabilidades ocorrem devido a passagem de cavados em níveis médios da atmosfera, aliado ao transporte de calor e umidade. Além disso, a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai favorece a formação de chuvas.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de perigo potencial para tempestades em grande parte do Estado, com chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. O alerta vale até o fim da manhã de hoje, podendo ser renovado. Além disso, o município de Mundo Novo está sob alerta laranja, ou seja, de perigo, para chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo.