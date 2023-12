Campo Grande prevê tirar mais de 28 obras do papel até o fim deste ano

Recursos são oriundos do governo federal e de parcerias entre Estado e município

Desde o mês de agosto, quando Campo Grande completou 124 anos, a prefeita Adriane Lopes (PP) anunciou o lançamento de 28 obras pela cidade. Recentemente, foi lançada a revitalização da praça dos Imigrantes, entrega da revitalização das USF (Unidade de Saúde da Família), o primeiro parque Tecnológico da Capital, a inauguração do Monumento da Rota Bioceânica e o Centro Referência da Mulher.

Além disso, o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), também prevê investimentos em habitação pelo Minha Casa Minha Vida; obras de Prevenção a Desastres com a Contenção de Encostas e Drenagem no Complexo Anhanduí, Cabaça e Areias; retomada e conclusão de creches e escolas; retomada e conclusão de obras no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian; adquisição de equipamento para pesquisa agropecuária da Embrapa Gado de Corte; conclusão das obras do Centro de Artes e Esportes Unificados; conclusão do centro de radioterapia do Hospital Regional; Ampliação do Lacen e concessão do aeroporto de Campo Grande.

Graças a um convênio firmado, neste mês, com o Governo do Estado, obras de infraestrutura em diferentes bairros de Campo Grande também serão executadas. Para isso, foram liberados, R$ 146,3 milhões, deste montante, mais de R$ 50 milhões são de repasses estaduais e R$ 93 milhões federais.

“Estou muito feliz com esses investimentos na nossa cidade, em várias regiões de Campo Grande, trazendo obras de drenagem, pavimentação, melhorando a qualidade de vida do campo-grandense. Em torno de 150 milhões de reais, sendo 52 milhões do Governo do Estado, o restante da bancada federal, e aqui, queremos agradecer à bancada federal, que é grande parceira de Campo Grande e estamos investindo na nossa cidade, junto com o governador, para que possamos trazer respostas rápidas para os campo-grandenses. São obras que vão transformar a realidade de muitos campo-grandenses”, afirmou a prefeita Adriane Lopes.

Entre as obras que serão executadas por meio desta parceria, está a de asfalto e recapeamento do Jardim Noroeste. No total, serão investidos, no bairro, R$ 10.938.515,56. Será pavimentada a rua Urupês e executados serviços de drenagem (com bacia de contenção), acessibilidade e sinalização. Segundo a previsão, as obras levaram quase um ano para serem finalizadas. Para os moradores, a chegada do asfalto é vista com muita alegria e um pouco de ceticismo, já que a maioria já mora no bairro há mais de 20 anos, sem pavimentação asfáltica em várias ruas.

O governador Eduardo Riedel ressaltou a importância da união de esforços. “Investimento robusto, que vem sendo construído. Hoje é um marco efetivo de assinatura desses convênios, para avançar na infraestrutura. Hoje é o momento de celebrar tudo aquilo que a gente tem feito por Campo Grande, junto com a prefeita, para que gente possa dar sequência nessas ações nos municípios com essa capacidade de investimento”, disse.

Esperança

O jornal O Estado esteve no bairro Jardim Noroeste, para entender a opinião dos moradores sobre o projeto. Conforme disse a dona de casa Marinete da Silva Rodrigues, 42, as pessoas comentam que já era pra ter asfalto ali. Caso a obra seja concretizada, será uma evolução para a região e vai acabar com as dificuldades que hoje eles passam, sem o asfalto. “Quando chove, aqui vira uma enxurrada, um barro só e não podemos sair de casa, não tem como. Se o asfalto realmente chegar, como estão falando, vai ser uma evolução.”

Outra moradora, dona Elizabete Pereira de Paula, de 62, também comemorou a notícia. “Vai ser muito bom para nós, pois agora sofremos muito quando chove, aqui vira uma lagoa, sabe? Vai ser muito bom, vai melhorar bastante. Quando chove, carros e motos atolam aqui. Também não conseguimos atravessar pela rua, temos que entrar no mato para conseguir atravessar e chegar no ponto de ônibus.”

Opinião parecida tem Cristina Maria da Conceição, 36, que reside no bairro com o esposo e dois filhos e comemora que a pavimentação asfáltica colocará um fim nos transtornos que a família passa, principalmente quando chove. “Quem bom que vai passar o asfalto, né? Por um lado, por causa que quando chove aqui, é uma benção, uma calamidade. Não dá pra você sair de casa. A chuva carrega tudo, eles vêm e põe um cascalhamento, arruma tudo, a chuva vem e leva tudo. Mas tá bom, a gente tem que dar graças a Deus, né!”

Outro morador antigo da região, Diego Lopes Coronel, 34 anos, técnico em informática, disse que já estava na hora de acabar a longa espera dos moradores pelo asfalto. “Tava na hora já, era para ter asfalto aqui. Na verdade, esse projeto já tem uns quatro anos que era pra ter sido executado, só que a gestão passada ignorou. A licitação demorou para sair e, quando aprovada, ainda demorou mais dois anos para começar a obra. Eu moro nessa região tem vinte, vinte e cinco anos. E, todo esse tempo, não tem asfalto em praticamente todo o bairro”. Para Diego, a região carece de investimentos.

Outros contemplados

Além do Jardim Noroeste, foram contemplados com obras de pavimentação asfáltica, os bairros: Jardim Nashville, Portal Caiobá, North Park e Jardim Centenário. O bairro Nashiville será contemplado com pavimentação, drenagem, acessibilidade e sinalização em 12 ruas: Adhemar Sobral, Cassemiro Soria, Chames Pare, Florestan Fernandes, Ronald de Carvalho, Hipólito Cassiano Gavelan, Francisco Otaviano, José Maria de Souza, Maria Chizarim, Osmar de Andrade, Hideo Akamine e Paulo Soares Valentin. Já no Portal Caiobá serão executadas a pavimentação, drenagem, acessibilidade e sinalização nas ruas Diógenes Ignácio de Souza e Poente. No North Park são pavimentação, drenagem, acessibilidade e sinalização em 10 ruas: Ushuaia, Quito, La Paz, Abrolhos, Mar del Plata, Bahia Blanca, Punta Arena, Caracas, Atacama e San Juan.

No jardim Centenário, os moradores serão beneficiados com a pavimentação, drenagem, acessibilidade e sinalização de 12 ruas e travessas: ruas Morro do Chapéu, Barra da Corda, Ribeirão das Neves, Granada, Seis de Outubro, Itabirito, Xanxerê, Baliza, Caxiuanã e travessas Serra Dourados, Pinheirão e Olímpico. O investimento é de, R$ 8.360.010,00.

Além disso, foram autorizadas outras obras, como a modernização da avenida Duque de Caxias, entre o aeroporto e o núcleo industrial no bairro Imbirussu – R$ 18.700.374,15. Os recursos serão aplicados na requalificação do pavimento, drenagem e sinalização viária de um dos lados da avenida Duque de Caxias, entre a rotatório do Indubrasil e o acesso ao aeroporto (9,2 mil metros). Será feito também a implantação de vias estruturantes no fundo de vale do córrego Imbirussu – R$84.608.931,93, com pavimentação, drenagem, sinalização vertical/ horizontal e recuperação de 14 avenidas.

Projetos para 2023

Durante o mês de agosto, a Prefeitura de Campo Grande inaugurou obras e deu ordem de início para outras. Entre elas: Reestruturação do Complexo da Rotunda e das incubadoras municipais; inauguração do corredor gastronômico na avenida Bom Pastor; Inauguração do Parque Ecológico, utilizado para o setor do turismo; entrega ou início de reformas em 9 unidades de saúde; revitalização das escolas da região Imbirussu; construção de creches nos bairros São Conrado, Oliveira 3 e Inápolis; nova iluminação no parque Tarsila do Amaral; reformas e melhorias em 7 praças, parques e campos de futebol; revitalização de Cras e Unidades da Guarda Civil Metropolitana; Nova área pública de esporte e lazer em Anhanduí; readequação nas avenidas Cafezais e Duque de Caxias, reforma da praça dos Imigrantes.