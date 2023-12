PSDB homologa Beto Pereira como presidente do Diretório de Campo Grande

O PSDB realizou sua convenção municipal na sede do partido, na capital sul-mato- -grossense, Campo Grande nesse sábado (16). Durante o evento, o deputado federal Beto Pereira foi homologado como presidente do diretório municipal do partido e Marcelo Miranda como vice.

O presidente regional do PSDB, ex-governador Reinaldo Azambuja, disse que o comando do partido está mais forte com o consenso em torno de Beto. “O PSDB, em Campo Grande, promoveu uma grande festa política, com expressiva participação de lideranças e das bases que são o oxigênio e a força da nossa legenda”, disse Azambuja.

Além de assumir a liderança do PSDB na cidade, Beto Pereira também oficializou sua pré-candidatura à Prefeitura de Campo Grande, destacando seu compromisso com o desenvolvimento da Capital e sua determinação em formar uma chapa competitiva de vereadores para a disputa das 29 vagas na Câmara Municipal.

Durante seu discurso, Beto Pereira enfatizou a importância de um processo de filiação robusto e a formação de uma chapa plural, composta por mulheres competitivas, jovens talentosos e líderes comunitários. Ele disse que tem compromisso em apresentar à população de Campo Grande um projeto sólido e consistente, destacando que os cidadãos estão cansados de promessas vazias e buscam ações concretas e efetivas.

“Para que possamos apresentar para Campo Grande um projeto sólido, consistente, passivo de realizações. A população de Campo Grande está cansada de ilusão. Ela quer realização efetiva, mostrar como faz, de que forma faz e de onde vem”, declarou.

“Queremos mostrar como fazer, de que forma fazer e de onde virão os recursos para realizar as transformações que nossa cidade precisa. A população de Campo Grande está ansiosa por realizações efetivas, e é isso que nós, do PSDB, nos comprometemos a oferecer”, disse.

Beto Pereira lembrou da proximidade que o PSDB já teve, de conquistar a Prefeitura de Campo Grande nas eleições anteriores, quando Reinaldo Azambuja quase conseguiu, em 2012 e Rose Modesto, em 2016. Agora, ele visa liderar o partido na busca pelo comando da Capital, com a determinação de construir um projeto político que atenda às necessidades da população e proporcione um futuro melhor a todos os campo-grandenses.

A convenção do PSDB em Campo Grande marca o início da caminhada de Beto Pereira rumo à campanha para a prefeitura.

Por Rayane Santa Cruz – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

