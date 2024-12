Campo Grande firma Acordo de Irmandade com Sanya, na China, para impulsionar desenvolvimento econômico e cultural

A Prefeitura de Campo Grande firmou nesta segunda-feira (23), um Acordo de Irmandade e Cooperação com a cidade de Sanya, localizada na Província de Hainan, na China. A assinatura, formalizada pela prefeita Adriane Lopes, marca o início de uma parceria estratégica que visa fomentar o desenvolvimento econômico, cultural e tecnológico, alinhada ao potencial da Rota Bioceânica.

De acordo com a prefeita Adriane Lopes, o acordo assinado em conjunto com o prefeito de Sanya, Chen Xi, é um marco no fortalecimento dos laços de cooperação entre os habitantes e atores econômicos das duas cidades. “É um grande prazer firmar este Acordo de Irmandade com Sanya, que abriga o Porto Livre de Hainan. Este é mais um passo no fortalecimento das relações internacionais de Campo Grande, ampliando o intercâmbio cultural, turístico e de negócios. A Prefeitura trabalhou arduamente para projetar a cidade como protagonista da Rota Bioceânica, consolidando Campo Grande como um polo estratégico para negócios entre a América do Sul, Ásia, Europa e América Central”, destacou a prefeita.

Hainan, considerada uma zona econômica especial da China, tem se destacado como um importante centro de desenvolvimento econômico, com a construção do Porto Livre de Hainan, iniciado em 2018. Situado no extremo sul do país, o porto desempenha um papel crucial na integração econômica da China com o mercado global, além de fomentar parcerias com diversos países.

A previsão do governo chinês é que o Porto Livre entre em plena operação em 2025 e, até 2050, se consolide como a maior zona econômica da China, integrando-se ainda mais à economia mundial. Campo Grande, por sua localização estratégica e crescente relevância no contexto da Rota Bioceânica, está bem posicionada para aproveitar as oportunidades criadas por essa nova dinâmica. Além disso, a cidade poderá aproveitar os benefícios gerados por iniciativas como a “Nova Rota da Seda”.

Campo Grande como polo de negócios e turismo

Como presidente do Comitê Gestor dos Municípios que integram a Rota Bioceânica, a prefeita Adriane Lopes reforçou o compromisso de projetar Campo Grande como um hub de negócios e um destino estratégico no Mercosul. “Nosso maior desafio é posicionar Campo Grande, mostrar seu potencial e implementar ações que tragam resultados diretos para a população. Este acordo com Sanya é uma grande oportunidade para promover o turismo, a cultura e a economia da nossa cidade, tornando-a referência na região”, afirmou.

Entre os principais objetivos do acordo estão o fortalecimento dos laços de cooperação e ajuda mútua entre as comunidades e agentes econômicos das duas cidades. Além disso, a parceria busca fomentar o desenvolvimento econômico, tecnológico e cultural por meio de ações conjuntas nas esferas pública e privada.

O Acordo de Irmandade entre Campo Grande e Sanya estabelece uma série de ações estratégicas, incluindo:

Intercâmbio cultural e educacional: Organização de cursos de idiomas, estudos conjuntos entre universidades e centros de pesquisa, e troca de experiências culturais.

Promoção de negócios: Participação em feiras e eventos nacionais e internacionais para estimular o comércio e o investimento entre as cidades.

Integração produtiva e logística: Criação de uma rede empresarial para fortalecer os fluxos de comércio e investimento.

Turismo: Promoção de feiras, exposições e eventos para atrair visitantes e explorar as potencialidades turísticas das cidades.

O acordo prevê ainda, que cada cidade será responsável pelos custos das ações que desenvolver, sem gerar obrigações orçamentárias mútuas. As atividades serão regulamentadas de acordo com as legislações locais e contarão com o apoio técnico de órgãos competentes e da iniciativa privada.

Para garantir a eficácia do acordo, será elaborado anualmente um Plano de Trabalho, com ações específicas a serem implementadas pelas partes.

Com o Chile já estabelecendo um escritório internacional em Campo Grande e a cidade consolidando-se como um importante centro econômico, as perspectivas para o futuro são promissoras. A parceria com Sanya é mais um passo na construção de uma Campo Grande integrada ao comércio global, reforçando seu papel como polo de desenvolvimento e inovação no Mercosul.

Com Prefeitura

