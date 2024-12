Homem tem o carro furtado ao sair de uma chácara, em Ponta-Porã

Um homem, que não teve a identidade revelada, registrou um Boletim de Ocorrência, após ter o carro furtado por três homens na noite de ontem (23), em Ponta-Porã.

Conforme informações, a vítima é de Campo Grande, mas estava na chácara de um amigo localizada na região. Ao sair do local e entrar na rodovia do Anel Viário, foi fechado por uma caminhonete S10, de cor preta, onde haviam três pessoas.

Dois homens desceram do veículo armados e anunciaram o assalto. Conforme a vítima, um deles era de nacionalidade brasileira e enquanto pediam para ele descer do carro e ficar de costas, entraram no veículo dele e fugiram.

O homem foi socorrido por uma pessoa que passava pela rodovia e o levou até a delegacia para registrar o ocorrido.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.