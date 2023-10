Campo Grande atualiza recorde de temperatura máxima do ano com 39,4°C

Sob influência de uma onda de calor, Campo Grande atualizou na tarde desta segunda-feira (23), o recorde temperatura máxima do ano de 2023, com 39,4°C. Sendo assim, a Capital ficou em 7º lugar no ranking das cidades mais atingidas pelo calor hoje.

Em primeiro lugar ficou Porto Murtinho (43,4 ºC), em seguida aparece Corumbá (42,5º C), Água Clara (42,2ºC), Paranaíba e Três Lagoas (42,1ºC) e Pedro Gomes (41,2ºC), segundo informações do Cemtec (Centro de monitoramento do Clima e do Tempo de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o meteorolista Natalio Abraão, a umidade do ar em Campo Grande foi de 22% durante o período.

Previsão para terça-feira

A previsão indica tempo estável, com sol e variação de nebulosidade porém, ao longo do dia, há mudanças no tempo com probabilidade para a ocorrência de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e, pontualmente, queda de granizo. A maior probabilidade de ocorrência das chuvas e tempestades são nas regiões central, sul, sudeste e norte do Estado.

Essas instabilidades ocorrem devido ao aquecimento diurno, aliado ao deslocamento de cavados.

Estão previstas temperaturas mínimas entre 23-24°C e máximas que podem atingir os 36°C na região sul. Para as outras regiões do estado, temperaturas mínimas entre 24-29°C e máximas de até 37-39°C. As maiores temperaturas estão previstas para as regiões pantaneira, sudoeste e norte do estado. Em Campo Grande, mínima de 25°C e máximas de até 34°C.

Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante oeste com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50km/h.