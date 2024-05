Campo Grande apresenta alta nos preços do quilo da batata e pão francês em abril

O valor do conjunto dos alimentos básicos aumentou em 10 das 17 capitais onde o DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) realiza mensalmente a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos.

Entre março e abril de 2024, Campo Grande apresentou uma pequena alta de 0,37% no período, custando em média R$ 732,75. A comparação dos valores da cesta, entre abril de 2023 e 2024, Campo Grande teve redução de -0,68% dos valores.

O valor do quilo da batata baixou em 8 das 10 capitais da região Centro-Sul, onde o tubérculo é pesquisado. As altas ocorreram em Belo Horizonte (4,05%) e Campo Grande (2,81%). Com a oferta estável e a menor demanda, o preço diminuiu no varejo.

O valor do quilo do pão francês aumentou em 14 cidades. Entre março e abril, as altas mais importantes foram registradas em Campo Grande (1,75%), Rio de Janeiro (1,64%) e Aracaju (1,49%).

As quedas foram observadas em Porto Alegre (-1,82%), Brasília (-1,09%) e Florianópolis (-0,32%). Em 12 meses, 15 cidades tiveram alta, que oscilaram entre 0,30%, em Porto Alegre, e 6,08%, em Fortaleza.

A dificuldade em obter farinha de panificação de qualidade é a razão da alta do preço do produto no varejo.

Cafézinho

O custo do quilo do café em pó teve alta em todas as capitais. Destacaram-se as variações de Belém (9,71%), Aracaju (9,03%) e Vitória (5,43%). Em 12 meses, o preço médio caiu em 10 cidades, com taxas que oscilaram entre -12,76%, em Brasília, e -1,35%, em Campo Grande.

Em outros sete municípios, houve alta, com destaque para Aracaju (9,50%), Belo Horizonte (9,35%), Fortaleza (8,99%) e Belém (7,78%). Os problemas no clima e na distribuição do grão produzido no Vietnã, devido ao conflito no Mar Vermelho, deslocaram a demanda de café para o Brasil, o que elevou as exportações e os preços internos do grão em pó.

