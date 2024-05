Sansão gigante é novo morador do Bioparque Pantanal

[Texto: Carolina Rampi, Jornal O Estado de MS]

Coelho símbolo da Turma da Mônica tem 13 metros e celebra 60 anos da personagem

O coelho Sansão, personagem icônico da Turma da Mônica, chegou em Campo Grande na manhã de ontem (7), no Bioparque Pantanal, munido de uma cuia de tereré. Inflável, o personagem tem 13 metros de comprimento, simboliza os 60 anos da Mônica, e a parceria entre o Sicredi (Sistema de Crédito Corporativo) e a Maurício de Souza Produções, na campanha “Coelhadas Gigantes”.

A campanha “Coelhadas Gigantes” faz parte de uma série de iniciativas para celebrar a data da criação da personagem Mônica, e está rodando as capitais do Brasil, juntamente com as atividades da Semana Nacional de Educação Financeira 2024, que tem objetivo de conscientizar crianças e adultos sobre o uso do dinheiro e educação financeira, por meio da arte dos quadrinhos.

O coelho inflável gigante é uma instalação realizada entre a Mauricio de Souza Produções (MSP) e a Panini, responsável pelas publicações de gibis da Turma da Mônica no Brasil, com apoio do Sicredi. A parceria entre a MSP e o Sistema foi iniciado em 2019, que promove a educação financeira para crianças por meio de uma série de gibis e vídeos sobre o tema.

No total, já foram distribuídos de forma gratuita, 8,7 milhões de exemplares entre as seis edições da publicação e os vídeos possuem 27,6 milhões de visualizações. A iniciativa já passou por São Paulo, Rio de Janeiro, João Pessoa, Recife, Foz do Iguaçu, Brasília, e outros.

“É uma ação educacional, e precisa ser incentivada. A melhor maneira de incentivar um adulto é por meio dos filhos, então um programa como esse de educação financeira, é fundamental, e dentro do Bioparque, que também tem um trabalho de educação com as crianças”, disse o secretário Executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Estado, Rogério Thomitão Beretta.

Filho de Mauricio de Souza estava presente

Um dos filhos de Mauricio de Souza e coordenador de projetos, Marcelo Pereira de Souza, esteve presente no evento de abertura do Bioparque para representar a família. Pela primeira vez em Campo Grande, ele ganhou da Sicredi uma garrafa térmica, para poder conhecer e aprender a tomar o nosso tereré. “A nossa equipe conversou com as pessoas daqui, e todos falaram que precisava ser o tereré. Em cada cidade que o Sansão passa, ele ganha algo do local, e estou muito animado para ir ao Mercadão comprar a cuia, a bomba, e a erva para experimentar”, disse em coletiva.

Marcelo, assim como os irmãos, também serviu de inspiração para o personagem Marcelinho, uma criança organizada e ‘certinha’, que possue um forte senso da importância do dinheiro. A ação, que percorre todo o país, ‘arremessa’ o coelho de cidade em cidade, segundo Marcelo. “Pensando em celebrar os 60 anos da Mônica, desse ícone de força, a gente trouxe essa ação, ‘Coelhadas Gigantes’, para representar que, para uma menina, girar um Sansão e jogar de São Paulo até aqui em Campo Grande, ela tem que ter muita força. Então, é um símbolo da força desse ícone brasileiro”, disse.

Rodrigo Paiva, diretor-executivo da Mauricio de Souza Produções, reforçou o orgulho da companhia em fazer parte da cultura brasileira e da parceria sobre educação financeira. “É muito gostoso ver que o conteúdo que nos fazemos, o que o Mauricio esta plantando também já faz parte da cultura brasileira. Quando a gente se vê envolvido nisso, é uma satisfação muito grande, um motivo de orgulho para todos nós. Cada revista que distribuirmos sobre educação financeira, já impactou 36 milhões de pessoas, então o nosso objetivo, de se tornar referência na educação financeira, esta realizando, é uma coisa concreta, e inclusive abrimos no fim do ano, o primeiro espaço temático de educação financeira, junto com o Sicredi”, disse.

União

Ainda conforme Marcelo, o objetivo da parceria entre a Mauricio de Souza Produções e o Sicredi, é levar a educação financeira para dentro das casas por meio das crianças e dos gibis. “Temos um trabalho muito consolidado com o Sicredi, em uma parceria que vem de muitos anos, e visando trazer educação financeira através das crianças. Porque a criança educa a sua casa: ela leva o gibi, conversa com a mãe, com o pai, com os avós, e traz esse conhecimento que melhora a qualidade de vida das famílias. Então a gente tem esse trabalho em conjunto justamente par cooperar com essas pessoas”.

Para ele, a arte é uma das ferramentas capazes de transmitir mensagens a sociedade, como seu pai faz nas histórias em quadrinhos, que atualmente é considerada a nona arte. “Meu pai sempre quis viver da sua arte. E na medida em que esse trabalho foi aumentando, ele percebeu a oportunidade de inserir mensagens importantes para a sociedade, dentro dos quadrinhos, principalmente para as crianças. Desde então, começou um trabalho sobre sustentabilidade, amizade, fraternidade. Ele percebeu essa brecha sobre o tema da educação financeira; se a gente parar para pegar os dados brasileiros, se eu não me engano, mais de 80% da população está endividada, então quando a gente fala sobre educação financeira, a gente fala sobre qualidade de vida, maior relação entre as famílias, menos conflitos e o Sicredi auxilia a trazer esses conceitos, com os personagens da Turma da Mônica, numa linguagem acessível, em que todos conseguem aprender”, argumenta.

“Com a revistinha, conseguimos nos comunicar não somente com a criança, mas com os pais, os avós e com toda a comunidade ao redor. A arte possibilita a tradução de conceitos complexos, para uma história em quadrinhos simples, divertida que todo mundo vai ler, se educando sem nem perceber”, enfatizou Marcelo.

Serviço: Em Campo Grande, o Sansão com tereré irá permanecer no Bioparque Pantanal até o dia 19 de maio. A entrada é gratuita, sendo permitida de terça a sábado, das 8h30min às 17h30min.