Caixa libera abono salarial para quem faz aniversário em outubro e Auxílio Brasil

Hoje (24), os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em outubro recebem o abono salarial ano-base 2020, assim como trabalhadores do setor público com inscrição de final 9. O pagamento para essa categoria começou em 15 de fevereiro e acaba hoje, com base no dígito final da inscrição do servidor.

A Caixa também realiza neste dia, a parcela de fevereiro do Auxílio Brasil a beneficiários com NIS (Número de Inscrição Social) de final 5. O valor mínimo do benefício é R$ 400 segue o modelo do Bolsa Família, que pagava nos dez últimos dias úteis do mês.

Detalhes do abono salarial

O abono de até um salário mínimo é pago aos trabalhadores inscritos no PIS (Programa de Integração Social) ou no Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) há pelo menos cinco anos. Recebe o abono agora quem trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2020, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos.

A Caixa informou que o crédito será depositado automaticamente para quem tem conta no banco. Os demais beneficiários receberão os valores por meio da Poupança Social Digital, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.

Com informações da Agência Brasil