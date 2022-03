Diesel ultrapassa preço da gasolina em Campo Grande

[Por Izabela Cavalcanti – Jornal O Estado MS]

A diferença encontrada foi até 20 centavos a mais entre os combustíveis

O preço do óleo diesel S-10, que antes era um dos combustíveis mais em conta, já ultrapassa o da gasolina em um alguns postos de Campo Grande. Um dos exemplos mais recentes é a pesquisa de preço realizada pelo Procon-MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor), na região central de Campo Grande.

O levantamento mostrou que o produto está sendo comercializado entre R$ 5,98, no Auto Posto Pegoraro (Vila Aurora) e R$ 6,97, no Posto Santa Rita De Cássia (Avenida Calógeras). Neste caso, a diferença foi de 16,53%.

Por outro lado, a gasolina comum está de R$ 6,77, no Posto VIP, a R$ 7,09, no posto WA (Vila Alba). Variação de 4,58%.

Na saída para São Paulo, a realidade não é diferente. O litro do diesel está entre R$ 5,99, no Auto Posto São Cristóvão III, e R$ 6,89, no Auto Posto Morenão (Vila Progresso), diferença de 14,85%.

Já a gasolina nesta mesma região está por R$ 6,79, no Posto Vitória Locatelli, Posto Pororoca VI, Posto Park Avenida, Posto Pororoca XVIII e Posto Santa Fé, e R$ 7,20, no Auto Posto Manções (Cidade Morena). Mais uma vez com a menor variação, de 6,03%.

O diesel pode ficar ainda mais caro no Estado, com a unificação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Conforme integrantes do Comsefaz (Comitê Nacional de Secretários da Fazenda), se considerar um alíquota média de 15,6%, poderia subir o imposto dos estados que cobram menos ICMS, que é o caso de Mato Grosso do Sul, que tem percentual de 12%.

Para os caminhoneiros, que precisam do produto para viajar, a comparação não é animadora. É o caso do Mauri Felipe de Souza, de 51 anos. “Eu faço Londrina a Campo Grande. Está pouco serviço e o diesel caro. O preço afetou muito, sobravam mil reais cada viagem, agora, vão sobrar 500, por aí. Além de estar pouco serviço, agora diminuiu o valor que sobrava”, lamentou.

O Simpetro-MS (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes de Mato Grosso do Sul) enfatiza que o reajuste dos preços são por livre demanda, ou seja, os revendedores decidem quando repassar, tanto para menos como para mais.

Antigamente

Prova de que o diesel está ultrapassando o preço da gasolina, em alguns casos, são as pesquisas antigas da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) que mostram que há 6 meses, por exemplo, o diesel tinha mais de R$ 1 de diferença para a gasolina.

A média do combustível custava R$ 4,90 na Capital, ficando entre R$ 4,47 e R$ 5,39 (20,58%), ao passo que a gasolina, nesta mesma época, estava, em média, R$ 6,17, entre R$ 5,82 e R$ 6,53.