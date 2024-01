Café da manhã está cada vez mais caro na Capital, e pão francês apresenta variação de 130% no preço

Para quem gosta de um bom pãozinho francês logo pela manhã, é melhor pesquisar bem os preços para comprar. Isso porque um dos principais itens do café da manhã do brasileiro – depois do café – apresentou variação de 130,2% nos preços, conforme levantamento do Procon Municipal.

Entre os dias 26 e 29 de janeiro, o Procon Municipal realizou pesquisa de preço em 12 estabelecimentos comerciais de Campo Grande. A média de preço de 1kg do pão francês foi de R$ 16,01, com o menor preço registrado a R$ 9,95 e o maior de R$ 22,90, com variação de 130,2% entre os itens pesquisados.

O pão francês integral também foi pesquisado e apresentou média de preço de R$ 17, 57, sendo o menor preço de R$ 10, 45 e o maior de R$ 23, 49. Entretanto, o item não era comercializado em todos os estabelecimentos visitados.

Leite

Outro item pesquisado pelo Procon foi o leite de caixinha de 1 litro. Conforme o levantamento, foi encontrada variação de 73,1%, no item leite semidesnatado zero lactose – marca Itambé, com o menor preço de R$ 4,79 e o maior preço de R$ 8,29.

Outras variações importantes, deste produto:

60,1% – Semidesnatado A2, marca Piracanjuba;

43% – Integral, marca Italac;

23% – Semidesnatado, marca Piracanjuba.

O subsecretário do Procon Municipal, José da Costa Neto, reforçou que os consumidores devem sempre ficar atentos aos preços e qualidade dos produtos. “Vale destacar, também, a importância de denunciar qualquer irregularidade encontrada, garantindo assim a defesa dos direitos do consumidor”.

A pesquisa na íntegra pode ser conferida clicando aqui.