Bruna Lombardi: ‘Minha relação com Campo Grande é sempre muito emocionalmente rica’

De volta a Campo Grande, a renomada atriz e empreendedora Bruna Lombardi, reconhecida por sua autonomia em temas como empoderamento pessoal, qualidade de vida e positividade, trouxe ao público reflexões enriquecedoras durante sua palestra “O que é felicidade?” que foi realizada pelo Sebrae/MS o “Delas Day” aconteceu no Gran Murano, ontem.

A atriz, que já esteve em Campo Grande em 2022, é autora de 10 best-sellers e criadora da Rede Felicidade, com milhões de seguidores nas redes sociais, consolidando-se como uma referência no cenário do empoderamento feminino. Em entrevista exclusiva ao Jornal O Estado, Bruna compartilhou sua afinidade com Campo Grande, destacando a cidade como excelente e relembrando momentos emocionais próximos ao escritor Manoel de Barros. A atriz ressaltou a importância de falar sobre temas relevantes para as mulheres, como equilíbrio entre vida profissional e pessoal, autoconhecimento e empoderamento. “Começo dizendo que gosto muito de Campo Grande. É uma cidade excelente, e tenho memórias emocionais muito próximas e queridas das vezes em que visitei a Casa-Quintal Manoel de Barros”, relata a atriz.

A empreendedora também conta da emoção quando esteve na inauguração da Casa-Quintal de Manoel de Barros. “Minha proximidade com ele foi uma coisa linda que aconteceu na minha vida, muito importante. Voltei a Campo Grande depois, para a Casa-Quintal de Manoel de Barros, onde tive uma ótima experiência. Houve vídeos, trechos da minha entrevista foram exibidos, e fiz uma palestra. Toda a minha relação com a cidade sempre é muito emocionalmente rica, e dessa vez não foi menos, porque adoro falar com mulheres”, relembra Bruna.

A atriz ressaltou a relevância de discutir temas que auxiliem as mulheres a encontrar equilíbrio, especialmente para a saúde mental, evitando sobrecargas. A semana da mulher foi destacada como oportuna para ressaltar a importância de se sentir valorizada e buscar reconhecimento pelo trabalho. “É muito importante que a mulher descubra quem ela é, porque ela se perde em tantos papéis que ela exerce na vida, como mãe, filha, mulher, profissional, colega. É importante que a gente fale muito sobre como cuidar dela mesma em todos os aspectos da vida, porque a felicidade dela depende dessa atitude positiva e desse autoconhecimento”, enfatizou Bruna Lombardi.

Força feminina

A palestrante expressou admiração pelas mulheres, independentemente de cor, credo ou posição social, considerando-as vitoriosas, capazes de superar desafios e gerar ambientes positivos ao seu redor. “Quando você reuni um grupo forte de mulheres, e poder trocar energia, falar sobre temas relevantes como o trabalho é muito importante. A mulher tem muitas facetas, muita possibilidade de descobrir quem é. É crucial que ela descubra, porque se perde em tantos papéis que exerce na vida, como mãe, filha, mulher, profissional, colega. A mulher está sempre cuidando dos outros, então é importante que falemos muito sobre como cuidar dela mesma em todos os aspectos da vida. A felicidade dela depende dessa atitude positiva, de ações positivas e desse autoconhecimento.”

Bruna ressalta a importância do equilíbrio entre vida profissional e pessoal para a saúde mental das mulheres. “Com tantas coisas para fazer, funções e desdobramentos, é fácil a mulher se sentir sobrecarregada. Acredito que discutir esses temas e dar a elas uma luz nesse caminho ajuda demais. Sem dúvida, o empoderamento e a profissionalização, o empreendedorismo, são ações das mulheres que resultam em satisfação pessoal, independência. Todas nós enfrentamos desafios e obstáculos, e falamos muito sobre isso, principalmente nesta semana da mulher.” – Afirma.

Ainda sobre empoderamento feminino, Lombardi destaca que é essencial o sentimento de se sentir valorizada, mas que a luta das mulheres é contínua e ainda possuem muito para conquistar. “A mulher tem que conquistar seu espaço, mas ainda há muita coisa para conquistar. Vejo cada mulher hoje, independentemente de sua condição, como uma vitoriosa, alguém que venceu batalhas e teve superações em muitos aspectos da vida, com tantos outros para cuidar.” Argumenta.

A oradora ressalta que essa influência positiva não se limita a si mesma, estendendo-se aos profissionais, parentes e toda a família. “Acredito nessas ações, nessa enorme possibilidade de despertar, conhecer o próprio eu e otimizar tudo que ela pode ser,” destaca a porta-voz, enfatizando a importância do autoconhecimento e da capacidade das mulheres de potencializar suas habilidades.

“Precisamos dar muita força às mulheres porque é delas que partem as coisas. A mulher, quando está bem consigo mesma, gera um ambiente feliz, equilíbrio entre as pessoas que a cercam. Ela ajuda não só a si mesma, mas também aos profissionais, parentes, família, todos ao seu redor. A mulher é uma geradora de luz, dela partem as coisas. Fico muito contente em participar dessa palestra do Sebrae, fazendo deste ‘Delas Day’ um momento memorável para todos.”

Lançamento do livro

Bruna aproveita a oportunidade para mencionar o lançamento do “Manual para Corações Machucados” pela editora Sextante. Este livro, segundo ela, trata dos temas levantados durante a palestra e o “Delas Day”, proporcionando uma abordagem valiosa para as mulheres em busca de autoconhecimento e cura.

“É um livro que trata muito de todos esses assuntos que a gente levantou aqui para as mulheres. Então, eu acho que ele é um livro fundamental e que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo, ele tem um caminho para realmente buscar a cura, buscar um caminho que auxilie as pessoas a viverem melhor e mais felizes em todos os aspectos da vida”.

Esse lançamento surge como uma ferramenta fundamental para aqueles que desejam aprofundar-se nos temas discutidos, oferecendo um caminho para o bem-estar e a felicidade em todas as esferas da vida. O “Delas Day” não apenas celebra conquistas, mas também se torna uma plataforma para explorar caminhos que promovem o empoderamento e o crescimento pessoal das mulheres.

Por Amanda Ferreira

