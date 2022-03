Com estoques em situação crítica, bombeiros doam sangue e promovem campanha para incentivar a população

O CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul) promoveu nesta semana uma campanha para incentivar os seus militares e população em geral a doarem sangue. A iniciativa faz parte do projeto “Sangue de Bombeiro”.

O Hemosul está apresentando em seus estoques baixíssimo quantitativo de bolsas de sangue e solicitou ao Corpo de Bombeiros o apoio, no sentido de incentivar e divulgar a necessidade de doação de sangue, de qualquer tipo, para a Unidade Santa Casa.

Na terça-feira (22), vários bombeiros militares fizeram doações de sangue. Durante o evento, houve também uma apresentação musical da Banda do CBMMS. Além disso, houve também outra doação realizada pelos militares no início do mês de Março.

Hemosul com 22% do estoque de O+

Desde o início do ano o Hemosul, que atende unidades de saúde de todo Estado, enfrenta dificuldades para aumentar os estoques de sangue. O Monitoramento do Hemosul ontem (25) aponta apenas 22% do estoque estratégico de O+ e 55% para o tipo O-.

Para doar, basta comparecer à unidade com documentos pessoais, estar bem alimentado e bem de saúde. Além dos critérios tradicionais como: ter entre 16 a 69 anos e pesar 55kg ou mais, é importante ficar atento ao intervalo necessário para quem se vacinou contra a COVID-19.

Outras dúvidas podem ser esclarecidas através do site www.hemosul.ms.gov.br, nas redes sociais do Hemosul: @hemosulms ou pelo telefone (67) 99298-6316.