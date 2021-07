Bolívia determina destruição de 60 t de cerveja brasileira

A Aduana Nacional da Bolívia determinou a destruição de 60 toneladas de cerveja brasileira contrabandeadas. Elas foram apreendidas em propriedade privada na cidade fronteiriça de Puerto Quijarro, informou o Quinto Distrito Naval “Santa Cruz” da Marinha Boliviana, onde a mercadoria estava sob custódia desde 20 de julho. As cervejas chegaram até a região de fronteira por Corumbá.

De acordo com as informações, a cerveja brasileira enlatada estava em um armazém no bairro de São Francisco, onde funcionários da alfândega chegaram com forças militares, aguardando ordem do promotor para realizar a abordagem e apreensão das cervejas na propriedade.

Os trabalhos terminaram no dia 23 de julho, quando a Alfândega instruiu a transferência da mercadoria para seus armazéns, onde terão início as ações judiciais. A Armada destacou que apoia o trabalho aduaneiro em cumprimento à Lei 1053 sobre “Fortalecimento do Combate ao Contrabando”. (Leonardo Cabral Diário Corumbaense)

Leia também a matéria: Alerta: Frio congelante! Teremos temperaturas abaixo de zero

Mato Grosso do Sul está em estado de alerta máximo com a nova frente fria que está chegando no Estado esta semana. De acordo com a meteorologia haverá registros de temperaturas negativas e geadas, principalmente na região Sul do MS, onde as temperaturas serão de menos 0ºC.