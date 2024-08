Bebê morre engasgado com leite materno no Jardim Vida Nova em Campo Grande

O menino sofreu uma bronco aspiração depois de ser amamentado pela manhã

Um bebê de 1 ano e 6 meses morreu no inicio da tarde desta sexta-feira (02), no Bairro Jardim Vida Nova, em Campo Grande, após se engasgar com leite materno e sofrer uma parada cardiorrespiratória.

O menino sofreu uma bronco aspiração depois de ser amamentado pela manhã. Ao perceber o engasgo, a mãe da criança foi imediatamente até USF (Unidade de Saúde da Família), onde os profissionais tentaram reanimá-lo por aproximadamente 50 minutos, mas sem resultado.

A Policia Militar foi acionada e constatou que não houve indícios de crime. A morte do bebê foi considerada uma fatalidade e a família terá a assistência da Prefeitura para realizar o funeral, devido a falta de condições financeiras.

