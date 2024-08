Policia apreende bebidas e alimentos impróprios durante operação no município de Deodápolis

A operação no município teve como objetivo fiscalizar e orientar os comerciantes locais em relação a validade dos alimentos, além de combater a venda de cigarros eletrônicos

Durante uma operação realizada entre os dias 31 de julho e 01 de agosto, a Policia Civil, por meio da DECON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), apreendeu bebidas e alimentos impróprios para consumo, em estabelecimentos de Deodápolis.

A operação no município teve como objetivo fiscalizar e orientar os comerciantes locais em relação a validade dos alimentos, além de combater a venda de cigarros eletrônicos.

Ao todo foram apreendidos 63 garrafas de bebidas destiladas sem origem, 54 unidades de tabaco e acessórios para cigarro eletrônicos e 101 kg de carne e linguiça inadequados para consumo.

