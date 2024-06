Balança comercial de MS tem superávit com saldo de US$ 2,9 bilhões no ano

A balança comercial de Mato Grosso do Sul registrou superávit de US$ 2,936 bilhões neste ano. Os dados são da Carta de Conjuntura da Coordenação de Economia e Estatísticas da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

Segundo o levantamento, as exportações somaram US$ 4,1 bilhões de janeiro a maio em Mato Grosso do Sul, com recuo de 7%, em relação ao mesmo período do ano passado. As importações também diminuiram 13,8%, totalizando US$ 1,168 bilhões no acumulado do ano.

Com relação aos principais produtos exportados, a soja apareceu em 1º lugar no ranking, com 27,56% do total comercializado e montante de US$ 1,1 bilhão no ano. O segundo produto da lista foi a Celulose, com 15,16% de participação e movimentação de US$ 622,2 milhões. Comparativamente ao mesmo período do ano anterior, ocorreu um avanço de 26,01% no valor de exportação. Na importação o gás natural destaca-se, compondo 44,47% das importações totais, seguido por Adubos (9,28%) e Cobre (6,77%).

Em termos de destino das exportações, a China permanece como o principal país comprador dos produtos do MS, representando cerca de 47,79% no valor total do ano. Em destaque nas exportações do MS, a Indonésia registrou um aumento de 94,3%, junto com Emirados Árabes Unidos, que possui um aumento de 198,5%, ambos comparados com o mesmo período de 2023.

Entre os setores a Indústria de Transformação puxou o desempenho positivo com aumento de 10,3% no seu valor de exportações (10,32%) toneladas (1,22%). A agropecuária manteve queda por conta das condições climáticas, reflexo da menor produção. No segmento o declínio ficou em 23,28% no volume exportado.

Já a indústria extrativa apresentou alta de 20,08% no valor de exportação, refletindo em uma variação positiva do desempenho no setor. O minério de ferro por exemplo teve receita de US$ 106,3 milhões no ano, com crescimento de 76,7% nas vendas ao exterior.

De acordo com o titular da Semadesc, Jaime Verruck, apesar do recuo nas vendas de produtos tradicionais como a soja, o Estado mantém uma estabilidade relativa na balança com outros produtos como a celulose e o minério. “Este ano a agricultura teve um forte recuo na produção que se refletiu na balança comercial de produtos. Por outro lado, temos percebido um avanço na agregação de valor a nossas matérias primas e consequentemente o crescimento na venda destes produtos”, destacou.

Dados por Município

No Estado, Três Lagoas mantém a liderança como maior município exportador, com 23,06% do total das exportações. Outros Grandes exportadores são Dourados (8,42%), Antônio João (5,17%) e Corumbá (4,46%).

Com informações Portal MS