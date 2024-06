Dia dos Namorados: 5 dicas de como a Lei da Atração ajuda a encontrar o amor

Conforme o último censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o Brasil possui 81 milhões de solteiros, superando os 63 milhões de casados. No Distrito Federal, até 2021, havia 1,1 milhão de pessoas solteiras. As motivações para essa escolha variam desde a manutenção de um determinado estilo de vida e a necessidade de superar traumas emocionais, até a busca por um maior autoconhecimento. Ainda assim, o motivo mais citado é a busca por “maior liberdade”. Por outro lado, existe um momento que bate a solidão e as pessoas procuram por alguém com quem compartilhar a rotina.

De acordo com Elainne Ourives, psicanalista e especialista em reprogramação mental, a Lei da Atração pode ser uma poderosa aliada para quem deseja cocriar um novo amor. “Com base na energia e vibração que emitimos, é possível atrair o parceiro ideal”, conta.

Ela acrescenta que a frequência do amor é uma das mais poderosas e elevadas que existem. Ao vibrar nessa frequência, uma pessoa passa a abrir portas para conexões profundas e significativas. Com base nesse estudo, a especialista destaca cinco dicas essenciais para utilizar a Lei da Atração e encontrar o amor verdadeiro.

Cultive a Gratidão e a Alegria Comece cada dia com gratidão. Agradeça por tudo o que já tem e por aquilo que ainda vai conquistar. A gratidão eleva sua vibração e abre seu coração para o amor, criando uma energia positiva ao seu redor.

Pratique a Auto Compaixão

Amor próprio é o primeiro passo para atrair amor externo. Aceite-se e ame-se incondicionalmente. Quando você se valoriza, passa a emitir uma energia de autoconfiança e atrai pessoas que também te valorizam.

Visualize o Amor que Deseja

Use a técnica de visualização para imaginar o relacionamento dos seus sonhos. Imagine-se com seu parceiro ideal, sinta as emoções de estar ao lado dessa pessoa e visualize todos os detalhes. Esse exercício ajuda a criar uma imagem clara do que você deseja e alinhar sua energia para atrair esse amor.

Elimine Crenças Limitantes

Identifique e elimine crenças negativas que você possa ter sobre relacionamentos. Substitua pensamentos como “homem não presta” ou “não nasci para o amor” por afirmações positivas e construtivas. Mude sua mentalidade para atrair o amor verdadeiro.

Seja a Pessoa que Você Deseja Atrair

Pergunte a si mesmo se você namoraria ou se casaria consigo mesmo. Trabalhe para ser a melhor versão de você. Quando você é uma pessoa amorosa, positiva e aberta, atrai alguém com essas mesmas qualidades.

“Ao aplicar essas dicas, você estará vibrando na frequência do amor e pronto para cocriar um relacionamento significativo e duradouro. O uso consciente da Lei da Atração pode transformar sua vida amorosa e trazer o parceiro dos seus sonhos”, acrescenta Elainne. Além disso, o amor próprio é um componente essencial na busca por um relacionamento amoroso saudável. Ele envolve uma série de ações que permitem a valorização da essência de cada indivíduo e o posicionamento adequado no mundo.

Ao assumir 100% da responsabilidade pelo próprio destino, evita-se o comportamento de vítima, que pode bloquear a frequência do amor nas vidas das pessoas. A forma como alguém escolhe reagir diante das adversidades está diretamente ligada ao desenvolvimento do autoconhecimento e da autoestima. Cultivar o amor próprio favorece o crescimento físico, psicológico e espiritual, permitindo uma vibração positiva que magnetiza eventos favoráveis e relações genuínas.

“É importante entender que cuidar de si mesmo não é egoísmo, mas uma necessidade para poder cuidar dos outros. Colocar as próprias vontades em primeiro lugar, especialmente quando a vontade dos outros causa dor, é um passo fundamental para a saúde emocional”, conclui.

Da Redação, Caderno Viver Bem