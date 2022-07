Aumento do Auxílio Brasil vai movimentar mais de R$ 100 milhões em MS

Benefício passará de R$ 400 para R$ 600, a partir de agosto

Por Camila Farias – Jornal O Estado

O novo reajuste do Auxílio Brasil, com parcelas a partir de R$ 600, vai beneficiar 176.442 famílias de Mato Grosso do Sul. Com isso, o benefício deve injetar, em média, R$ 105,8 milhões na economia estadual. Os dados foram repassados pelo Ministério da Cidadania.

Atualmente, o valor mínimo vigente é de R$ 400. No entanto, a partir do dia 9 de agosto passará a valer o novo valor, seguindo até dezembro. Antes, começaria dia 18 de agosto, mas o calendário foi antecipado ontem (25) pelo Governo Federal.

Ainda de acordo com o Ministério, o valor pode variar para mais, dependendo da situação em que cada pessoa se enquadra.

A dona de casa, Ana Letícia Santos, de 29 anos, mora com o marido e quatro filhos no bairro Tiradentes, com o valor mínimo. O dinheiro é usado para dar um suporte nas contas mensais e gastos com as crianças.

“O dinheiro que pego do auxílio, praticamente, uso exclusivamente para as crianças. Acho muito importante esse beneficio, pois ajuda muito, ainda mais agora que estou afastada por motivos de saúde”, argumenta.

O autônomo Matheus Santos, de 25 anos, mora sozinho e também ganha o valor mínimo de R$ 400. “Trabalhando informal, eu dependo muito do auxílio para me manter, pago aluguel de R$ 350, mais água e luz, completamente é um malabarismo para viver”, lamenta.

Entenda

A alteração estabelecida pela PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 1/22 e aprovada pelo Congresso Nacional no dia 13 de julho de 2022 aprova o benefício mínimo de R$ 600 até dezembro de 2022.

O programa é destinado à famílias em situação de extrema pobreza, aquelas que possuem renda familiar mensal per capita de até R$ 105.

Em situação de pobreza também pode ser beneficiado, basta ter entre seus membros, gestantes ou pessoas com menos de 21 anos, além de ter renda mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210.

Além do benefício principal, há rendas complementares possíveis de acordo com os perfis das famílias, como a Bolsa Esporte Escolar, a Bolsa de Iniciação Científica e a Inclusão Produtiva Rural. A mudança não afeta os pagamentos do benefício em setembro, outubro, novembro e dezembro.

Atualização do CadÚnico

O Governo Federal prorrogou o prazo para atualização do CadÚnico. As regras foram publicadas no Diário Oficial da União, do dia 14 de julho. A atualização pode ser feita em qualquer Cras.

Para famílias com cadastro desatualizado, com renda acima de meio salário mínimo (R$ 606,01) por pessoa, e que apresente pelo menos uma pessoa com renda divergente em relação a esses registros, em pelo menos um mês de análise, o prazo saiu de junho para agosto.

A mesma alteração foi feita para famílias com o cadastro atualizado, com renda acima da linha de pobreza e abaixo de ½ salário mínimo (entre R$ 210,01 a R$ 606,00) por pessoa, e que tenha uma pessoa com renda divergente em relação a esses registros durante seis meses consecutivos de análise.

Famílias com cadastro desatualizado desde 2016 ou 2017, agora, o prazo que era julho passou para outubro deste ano. Já para evitar o cancelamento do Auxílio Brasil e da Tarifa Social de Energia Elétrica, o prazo que era novembro, agora, passou para dezembro.

