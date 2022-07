Projeto de pesquisa de agropecuária é apresentada em ALMS

O projeto que promove implementar a Unidade Experimental de Pesquisa e Inovação Tecnológica foi discutida nesta segunda-feira (25) em uma reunião da ALMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), com a participação UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do SUL), sindicatos e instituições ligadas ao agronegócio.

O objetivo do projeto é instaurar uma areá para pesquisa na cidade de Naviraí, o foco é estudar o zoneamento agrícola da região, lavoura, pecuária e sustentabilidade. A criação do centro de pesquisa é um avanço para o desenvolvimento científico e tecnológico da região.

Marcelo Bertoni, o presidente do Sistema Famasul afirma que: “Essa unidade será de muita importância não somente para Porto Murtinho, mas toda a região, por meio da ciência e da tecnologia. Uma iniciativa que começou a ser pensada junto ao Sindicato Rural ainda em 2021, e que chega de forma estruturada em um bom momento para MS, tendo em vista a Rota Bioceânica, além de pesquisa e fomento à agricultura familiar”.

Durante a reunião tivemos a presença do: Presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa; do secretário da Semagro, Jaime Verruck; do reitor da UFMS, Marcelo Turine; presidente do Sindicato Rural de Porto Murtinho, Romeu Barbosa; diretor-presidente da Fundect, Márcio Araújo Ferreira, e pesquisadores como Ricardo Gava, do campus de Chapadão do Sul, que coordena o projeto.

Com informações do site Famasul.