Aulas estaduais híbridas retornam com biossegurança

As aulas híbridas em escolas públicas de Mato Grosso do Sul voltaram nesta segunda-feira (26), e nossa equipe de reportagem acompanhou os alunos chegando de máscara e roupas adequadas na Escola Estadual Alcídio Pimentel, na região do bairro Vila Carvalho, em Campo Grande.

Segundo a reportagem, todas as medidas de biosegurança estão sendo seguidas pela SED (Secretaria Estadual de Educação) no local. A escola adotou as medidas de higienização para conter a contaminação da Covid-19, além de estar controlando os nomes dos alunos e medindo as temperaturas.

A aposenta Iderlei Quevedo, foi levar seus netos e diz que está feliz com a volta à normalidade. Segundo ela ‘ainda existe o medo e receio por conta da doença, mas fico feliz com a volta das aulas e a rotina diária em Campo Grande.”

Para a secretária de Estado de Educação (SED), Maria Cecília Amendola da Motta, estava mais do que na hora de os estudantes voltarem para a escola e, dessa maneira, ficou mais fácil, seguindo o critério científico. “Nós, professores, devemos nos basear em evidências a cada decisão que tomamos para dar segurança a toda população envolvida, quer seja os docentes, discentes, administrativos e, principalmente, as famílias envolvidas que contam com a escola como um lugar seguro”, frisou.

A secretária ainda acrescentou que, segundo estudos, a escola deveria ser a última a fechar e a primeira a abrir na pandemia. “Que as famílias possam estar tranquilas, com professores vacinados e tudo muito bem organizado”, disse. Os diretores, professores e administrativos fizeram um trabalho de muita criatividade e responsabilidade para minimizar os efeitos da pandemia, conforme análise a titular da SED. Acesse também: Fios brancos causados por stress podem ser revertidos

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)

Jornal Impresso