Após sancionar piso salarial, prefeita realiza reunião com professores

A Prefeita Adriane Lopes (PP) realizou uma reunião com professores de escolas da rede municipal de Campo Grande, nesta quarta-feira (4). O tema foi a aprovação do projeto de lei relacionado à integralização e repactuação do piso salarial da categoria. Com a matéria aprovada e sancionada, os professores da Reme (Rede Municipal de Educação) já recebem no próximo pagamento um aumento de 5%.

Outros 5% em janeiro e 4,95% serão realizados em maio do próximo ano. Em setembro de 2024 será incorporado a reposição de 30% do reajuste anual do piso nacional para o referente ano e os outros 70% em dezembro respectivo.

O projeto autoriza ainda o Poder Executivo, entre 2025 e 2028, a operacionalizar a repactuação com reajustes de 12%, 14%, 15,79% e 10,39% nos meses de setembro de cada ano, além da reposição de 100% da correção anual do piso nos meses de maio.

Professores se mostram satisfeitos durante reunião

Durante a reunião, os professores pareceram satisfeitos com a matéria sancionada e aplaudiram as falas da Prefeita Adriane Lopes. O presidente da ACP, Professor Gilvano Bronzoni, reforçou que a medida foi uma mudança de cenário comparado a outras gestões, e que está satisfeito com o rumo atual, entretanto reforçou que ainda existe muito a se fazer.

“A nossa categoria já foi enganada por muitos anos e por muitos gestores, a categoria ta calejada. Por isso veio a desconfiança, veio a greve. Então, o que a gente vem conversando com a Prefeita esse ano é sobre estrutura. Ela mandou o dinheiro direto para as escolas. Eu me emocionei no dia que ela falou isso. Porque Prefeito, Deputado, Vereador, ele quer o seguinte: ele quer ele fazer, então o dinheiro vai parando aqui vai parando ali. Quando a Prefeita anunciou que o dinheiro iria direto para as escolas eu falei ‘agora vai’. Isso vai resolver nossos problemas? Não, mas já é um grande passo.

“É uma vitória da categoria. Todos sabem a força que a educação tem, todos os profissionais, toda a comunidade escolar. E graças à força dessa categoria que, hoje, temos essa repactuação. Assim, acreditamos que nossa educação pode chegar no ideal em 2028, com 100% da pactuação”, disse o vereador Prof. Juari, presidente da Comissão de Educação e Desporto da Câmara Municipal.

Segundo a Prefeitura, a proposta, votada em regime de urgência, foi balizada seguindo os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, “bem como na capacidade financeira de absorver os impactos dos índices a serem aplicados por ocasião da proposta inserida no projeto”.

Antes da aprovada a categoria mostrou desconfiança em relação à integralização e repactuação do piso salarial, entretanto, após sancionar o projeto, a Adriane Lopes garantiu o cumprimento do cronograma. “Nós já estamos mostrando para categoria que estamos cumprindo, pois já colocamos na folha de pagamento deste mês para avançar no próximo e já acontecer a recomposição. Nós temos os recursos provisionados.

O projeto havia sido protocolado na semana passada, mas foi retirado pela própria prefeita após pressão do sindicato. Isso porque, no texto anterior, existia um item que abria brecha para o não cumprimento da lei, fato que não fazia parte da tratativa junto aos educadores e foi retirado pela mandatária. “Ele continua com a mesma essência, só foi retirado algumas palavras para não dar dupla interpretação, reforçou a Prefeita.

Confira a reunião completa em live:



Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.