Em parceria, Funtrab oferece hoje 40 oportunidades em atacadista sem exigir experiência

Nesta quarta-feira (4), a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) em parceria com o Grupo Pereira seleciona candidatos para 40 vagas com contratação imediata, abertas pela rede Fort Atacadista. Interessados podem procurar atendimento das 8 às 17 horas.

A seleção acontece na Central Comercial do Grupo Pereira, em frente ao Fort Cafezais, localizada na avenida Gury Marques, nº 4.855, Vila Cidade Morena.

São 20 vagas para auxiliar de armazenamento e 20 para ajudante de carga e descarga de mercadoria. Não é necessário ter experiência e os benefícios incluem: vale-transporte, produtividade, prêmio assiduidade (R$250), seguro de vida, assistência odontológica, refeições na empresa e descontos nas lojas Comper/ Fort.

Os candidatos devem estar munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho.

A Funtrab, vinculada à Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência Tecnologia e Inovação), se empenha em integrar as ações na área do trabalho mais especificamente, na formulação e execução de Políticas Públicas de amparo ao trabalhador desempregado, geração de emprego e renda, elevação da qualidade dos empregos existentes e qualificação profissional.

“Buscamos atuar sempre como facilitadores entre os trabalhadores e empregadores em diversos bairros da Capital, para promover a empregabilidade e a qualidade de vida da nossa população”, afirma o diretor-presidente Ademar Silva Júnior.

Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul.

