Após pacote de reduções, preço de carros nas concessionárias tem queda de 14,49%

Kwid e Mobi são os carros mais baratos, abaixo de R$ 60 mil

Após o anúncio do pacote de redução para carros zero km, uma pesquisa feita pelo jornal O Estado identificou queda entre 3,45% e 14,49% no preço de alguns veículos vendidos em Campo Grande. O Renault Kwid e o Mobi Fiat são os carros mais baratos, a R$ 58.990, já o com maior desconto, em termos de valores é o Jeep Renegade Sport Turbo, que teve R$ 19 mil retirado. Por mais que o programa tenha anunciado queda entre R$ 2 mil (1,6%) a R$ 8 mil (11,6%), o cenário mudou um pouco, com veículos até de linha premium, além de descontos maiores.

Pensado para durar um período de 4 meses, o momento agora é de “atrair clientes e converter em vendas o mais rápido possível. É o que acredita o gerente de vendas da Autobel Veículos, Lino Leal. “É crucial que sejamos eficientes em atrair clientes e converter em vendas o mais rápido possível. Isso se deve ao fato de que o programa de incentivo destina um valor pré-determinado a todas as montadoras da linha leve. Assim que esse valor for esgotado, prevê-se o encerramento do programa”, explicou.

Ainda de acordo com Lino, já foi observado um aumento no fluxo de pessoas, na loja. “Desde o anúncio do governo, observamos um aumento significativo no fluxo de clientes em nossa concessionária, bem como um aumento nas intenções de compra por meio de leads gerados, por meio das redes sociais e da internet. Com base nisso, nossa expectativa é alcançar um crescimento de 20 a 30% em comparação ao mesmo período dos anos anteriores”, destacou.

O foco agora é se concentrar em um bom atendimento, para auxiliar os clientes que estão buscando, com mais frequência, as concessionárias. “Estamos cientes da necessidade de agir prontamente para aproveitar ao máximo esse incentivo governamental. Estamos concentrando nossos esforços em atrair clientes, garantir altas taxas de conversão e proporcionar uma excelente experiência de compra para que possamos alcançar nossas metas de crescimento dentro desse período limitado de incentivos”, completou o gerente da Autobel.

Apesar de alguns consumidores estarem um pouco duvidosos em relação ao programa, o gerente da Hyundai, Iuri Gallon, afirma que os descontos são verdadeiros. “O momento e as ações do governo trouxeram movimento neste setor, que há muito tempo não se via. As vantagens são reais e muito boas, porém por tempo muito pequeno, visto que o lastro que cobre essa compensação é de apenas 500 milhões”, disse.

Para o diretor da Nação Chevrolet, que preferiu não se identificar, após o anúncio do pacote houve procura de 30% maior que o normal, o que reflete diretamente nas vendas. “A expectativa é de aquecimento do setor como um todo, melhoria no fluxo das lojas, principalmente nos veículos de entrada, em que a procura estava mais baixa”, declarou.

Outro lado

Segundo o economista Eugênio Pavão, o desconto é tímido, sendo uma oportunidade para quem tiver extrema necessidade do bem, ou tenha uma boa poupança. “Como os juros estão altos, não vão existir boas linhas de financiamento e o mercado de usados já entrou em decadência, tirando assim a possibilidade de vender um usado para adquirir um novo. O momento não é o mais propício.”

Ele ainda sugere que o ideal seria o estímulo para a troca de carros de passeios antigos, com tecnologia ultrapassada e na base de troca. “O automóvel é um bem que se deprecia anualmente, sendo assim, a melhor escolha é a compra quando obtém ganhos

(lucros em vendas, aplicativos etc), caso não seja o caso, o melhor é adquirir um veículo usado.

O programa é um subsídio para a cadeia da indústria automobilística, com o desconto podendo ser usado no pagamento de tributos atrasados para o governo”, completou. Ainda de acordo com o profissional, os ganhos são para a indústria automobilística e para as revendedoras. “Uma pequena baixa nos preços para o mercado consumidor, e perda para os donos de usados que veem a desvalorização dos antigos, que tiveram aumento durante a pandemia, mas que agora perdem mercado”, finalizou.

Entenda

No dia 6 de junho, o governo federal publicou a MP (medida provisória) que cria faixas de desconto para carros populares, que dependem do preço, eficiência energética e a densidade industrial.

A medida foi anunciada um dia antes, na segunda-feira (5), pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Geraldo Alckmin, e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Os descontos, que variam de R$ 2 mil (1,6%) a R$ 8 mil (11,6%), serão definidos conforme a pontuação alcançada em cada categoria. Por exemplo: pontuação maior ou igual a 90, a redução chega a R$ 8 mil; maior ou igual a 85 e inferior a 90, ganha desconto de R$ 7 mil; maior ou igual a 77 e inferior a 81 pontos, R$ 6 mil; a pontuação maior ou igual a 73 e inferior a 77, R$ 5 mil; maior ou igual a 69 pontos e inferior a 73, R$ 4 mil de desconto; maior ou igual a 85 e inferior a 69 pontos, R$ 3 mil; e inferior a 69, R$ 2 mil em descontos.

Na fonte de energia, o carro que usar etanol soma 25 pontos; eletricidade/híbrido, também 25 pontos; e flex soma 20 pontos. Em relação ao consumo energético, se for menor ou igual a 1,40 MJ/ KM, soma 25 pontos; entre 1,41 e 1,50 MJ/KM, 20 pontos; entre 1,51 e 1,60 MJ/KM, 18 pontos; entre 1,61 e 2 MJ/ KM, serão acrescentados 15 pontos.

Em relação ao preço oferecido ao público, se for menor ou igual a R$ 70 mil, 25 pontos; de R$ 70 mil a R$ 80 mil, 20 pontos; de R$ 80 mil a R$ 90 mil, 18 pontos; de R$ 90 mil a R$ 120 mil, a pontuação chega a 15.

A densidade produtiva, maior ou igual a 75%, conquista 25 pontos; maior ou igual a 65% e abaixo de 75%, soma 20 pontos; e maior ou igual a 60% e abaixo de 65%, 15 pontos. Os ônibus e caminhões também terão descontos, que vão de R$ 33,6 mil a R$ 99,4 mil, e são associados à entrega de veículos da mesma categoria, usados e em condições de rodagem. Para isso, é exigido que a documentação do veículo entregue esteja regularizada, com licenciamento de 2022 e emplacamento. O programa tem validade de 4 meses. Durante esse período, o desconto será registrado na nota fiscal e não incidirá no cálculo do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) sobre o automóvel.

PREÇO DOS CARROS APÓS PACOTE DE REDUÇÕES

Renault Oroch Motor Turbo R$ 148.990 R$ 134.990 9,40%

Jeep Renegade Sport Turbo R$ 134.990 R$ 115.990 14,08%

Polo Track 2023 Volkswagen R$ 82.290 R$ 74.990 8,87%

Volkswagen T-Cross R$ 116.550 R$ 107.550 7,72%

Renault Kwid R$ 68.990 R$ 58.990 14,49%

Renault Stepway R$ 79.990 R$ 74.990 6,25%

Mobi Like Fiat R$ 68.990 R$ 58.990 14,49%

Fiat Nova Strada Volcano (cabine dupla) R$ 124.280 R$ 119.990 3,45%

Peugeot 208 Like R$ 69.990 R$ 62.990 10%

HB20 Hyundai (Motor 1.0) R$ 82.290 R$ 74.290 9,71%

