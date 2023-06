Estado tem mais mulheres do que homens

Conforme a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), divulgada essa semana pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em Mato Grosso do Sul, existem, aproximadamente, 85 homens para cada 100 mulheres. Em contrapartida, o documento ainda mostrou que a mortalidade dos homens é maior do que a das mulheres.

Além disso, de acordo com o levantamento, a população masculina apresenta padrão mais jovem que a feminina. Em 2022, para todos os grupos etários até 24 anos, os homens registraram estimativa superior à das mulheres, em cada faixa. No grupo etário de 30 a 39 anos, os contingentes de homens e mulheres eram muito próximos, correspondendo, cada um, a 4,0% da população total. A partir dos 30 anos, no entanto, o percentual de mulheres era superior ao dos homens em todos os grupos de idade.

Cabe ressaltar que a distribuição da população residente no Estado por grupos etários mostra uma tendência de queda da proporção de pessoas abaixo de 30 anos de idade. Em 2012, essa estimativa se situou em 49,9%, passando para 43,3%, em 2022. No mesmo ano, mulheres correspondiam a 50,4% da população do Estado, enquanto os homens totalizavam 49,6%.

Entre as UFs (Unidades da Federação), Mato Grosso do Sul tem o 12º menor percentual de mulheres, sendo o menor percentual registrado no Mato Grosso (48,9%) e o maior percentual no Alagoas (52,3%). Conforme as estimativas de população do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entre 2012 e 2022, houve a redução de homens e mulheres nas faixas etárias até 34 anos.

