Após ameaças, homem morre com tiro no pescoço na Capital

Após ameaças, homem identificado como Cosmo Pereira, de 45 anos, morreu ao ser alvejado com três tiros, sendo um deles no um no pescoço. O caso aconteceu no Portal Caiobá, em Campo Grande.

Informações preliminares do delegado responsável pelo caso, João Reis, da 6ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, a vítima estava sentada em frente a casa onde morava de favor, momento em que o suspeito chegou no local e a vítima sacou uma arma branca. Nesta situação, o suspeito fez os disparos.

O proprietário da residência em que Cosmo morava disse para a equipe policial que presenciou o crime e contou que as ameaças eram constantes.

Autor seria usuário de drogas, segundo o delegado. A polícia vai investigar o caso já que ainda não foi revelado a motivação para o autor fazer ameaças ou até mesmo executar o crime.

Cosmo trabalhava em uma obra ao lado da casa do suspeito. Após o assassinato, o criminoso fugiu. Expectativa da polícia é que ele se entregue ainda hoje.