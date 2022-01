Corinthians detalha planejamento para ter Paulinho no time titular

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) – Além de Cássio, Renato Augusto e Willian, o torcedor do Corinthians também se lembrou da ausência de Paulinho no time titular que venceu o Santo André por 1 a 0, na noite deste domingo(30).

Com o time ainda devendo um futebol com maior qualidade e o técnico Sylvinho pressionado pelo torcedor, não é segredo que o volante seria uma peça importante para começar as partidas. Mas tanto Sylvinho quanto o corpo médico do Timão trabalham com cuidado para dar a minutagem necessária para Paulinho aos poucos e não queimar as etapas antes de ter o jogador por 90 minutos.

Paulinho foi anunciado há pouco mais de um mês no Corinthians. Apesar de ter começado a pré-temporada com o restante do elenco, o jogador atuou em apenas quatro partidas desde agosto com o Al Ahly, da Arábia Saudita, seu ex-clube.

Paulinho entrou em campo nas duas partidas do Corinthians no Campeonato Paulista, mas ambas no segundo tempo. No empate sem gols contra a Ferroviária, ele teve pouco mais de meia hora, atuando um pouco mais avançado na faixa central do campo. Contra o Santo André, ele substituiu Gustavo Mosquito ainda mais cedo (aos 10 minutos da etapa final), permanecendo mais no meio do campo.

“Quando o Paulinho entra no lugar do Gustavo (Mosquito), ele não entra fora de posição, ele entra por dentro. O Gabriel Pereira vai fazer o lugar do Gustavo, que normalmente joga só um, e o Paulinho, Giuliano e Renato jogam por dentro. Quando optamos pela saída do Gustavo, o GP vai para o lado direito e o Paulinho entra na função dele, como segundo homem de meio de campo e chegada dentro da área. Mas não foi fácil ele encontrar espaços, foi de menos a mais, ainda precisa adquirir sua condição”, concluiu Sylvinho.