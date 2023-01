Após 134mm de chuva, família é obrigada a dormir fora de casa

A chuva desta quarta-feira (4), na Capital fez inúmeros estragos em diversos bairros da cidade. Segundo o meteorologista Natalio Abrahão a chuva alcançou o volume de 134 milímetros na região central de Campo Grande.

A região do Lago do Amor foi brutalmente atingida com a força da água que derrubou a calçada do Lago e ficou totalmente destruída.

A responsabilidade pela manutenção do local é da Secretaria Municipal De Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e segunda a prefeitura equipes aguardam a estiagem para irem ao local. Mas já está interditada a passagem.

Próximo ao shopping Campo Grande a avenida Afonso Pena parecia um enorme rio. As regiões mais afetadas foram: Região central, Rachid Neder, Vila Popular, Vila Progresso, Guaicurus e próximo ao Lago do Amor e Arnaldo Figueiredo.

Na avenida Rádio Maia localizada na Vila Progresso, a Jadelina Pereira, 29 anos, precisou retirar o s filhos da Casa que foi invadida pela água e terão que morar em outro local porque perderam a geladeira que queimou, os colchões e roupas ficaram encharcados. A água chegou a quase um metro de altura, deixando a marca na parede da casa.

A mulher estava desesperada por perder seus pertences e pede doações. Interessados em ajudar Jadelina e seus dois filhos entrem em contato: 67 9929-2488.

Jardim Panamá contou com 125,4 mm de água e Vila Progresso 113,0mm.

