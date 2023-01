Morador prevê alagamentos a mais de um ano, mas não é ouvido

Em decorrência das chuvas que ocorrem desde a manhã de hoje (4) em Campo Grande, diversos bueiros ficaram entupidos, causando alagamentos em ruas e avenidas.

No Bairro Arnaldo Figueiredo, o morador e comerciante Marcionil França, alega que no dia 22 de dezembro de 2020 ele chegou a informar a Prefeitura de que poderia ocorrer o risco de alagamento. Solicitando através do protocolo: 491586, uma Rede Fluvial (bueiro) na Rua José Nogueira Vieira da rotatória com a Av. Marques de Pombal até todo o bairro onde mora, entretanto, “não deram a mínima”.

Segundo Marcionil, “a rua tornou-se um rio, e quando os carros quando passam, a água vem pra dentro das casas, trazendo junto baratas, cobras, etc”.

