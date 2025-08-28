“Aparecia por aqui de vez em quando pra conversar”, homem que matou menina de 6 anos passou o dia com o pai da vítima 

Marcos Willian Teixeira Timóteo, de 20 anos, acusado de estuprar e matar a menina de 6 anos, chegou a passar toda a quarta-feira (27) com o pai da vítima, David Bernardes, de 26 anos, antes de ser capturado e morto em confronto com a polícia. O criminoso era conhecido da família e frequentava a residência nos últimos dias.

David, que também é pai de uma menina de 2 anos e cuja esposa está grávida de 8 meses, relatou que convivia de forma esporádica com o autor. “Ele era conhecido só de trabalho. Aparecia por aqui de vez em quando pra conversar, mas nunca chegou a parar muito aqui, não”, contou.

Segundo o pai da vítima, Willian foi até a casa da família pela manhã e levou a menina. Horas depois, ele acompanhou David em uma diária de trabalho, enquanto a menina já estava morta dentro de sua casa.

“Ele (Willian) veio e pegou a menina cedo aqui, por volta das 8 horas. Quando foi 11 horas ele foi comigo fazer uma diária de serviço e ficou a tarde inteira comigo, minha filha lá na casa dele, já morta”, disse, emocionado.

O pai relatou ainda que o criminoso demonstrava nervosismo. “Eu só vi ele suando frio, nervoso, mas eu não desconfiava de nada porque ele tem uma menina do tamanho da minha. Cuidei da filha dele, ele cuidou da minha, eu não esperava ser ele, não.”

David acreditava que a filha estava com a avó. Ao descobrir que ela não estava, iniciou as buscas com familiares e vizinhos, pedindo imagens de câmeras de segurança. Foi então que encontrou registros do suspeito levando vítima pela manhã.

“Eu fui na delegacia e disseram que minha filha não foi a primeira, foi a terceira”, relatou David, em referência a outras vítimas de Willian.

Abalada, a mãe de menina não conseguiu falar com a imprensa. David, em meio à dor, disse que precisa se manter firme para apoiar a esposa, que está no oitavo mês de gestação. “Tenho que ficar forte para ajudar minha esposa”, desabafou.

Com informações da repórter Suelen Morales

