Ameaças, estupro e perseguição levam à prisão de dois homens em Campo Grande

Casos distintos envolvem descumprimento de medidas protetivas e risco às vítimas

Dois homens foram presos na manhã desta terça-feira (21), em Campo Grande, durante ações do Setor de Capturas da 1ª Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). As prisões ocorreram por determinação da Justiça, após investigações apontarem risco às vítimas e continuidade das condutas violentas.

Segundo o Dourados News, um dos suspeitos, de 25 anos, é investigado por perseguir a ex-companheira mesmo após ser proibido de se aproximar. Ele teria ido diversas vezes até a região da casa da vítima, no Jardim Zé Pereira, além de fazer ameaças contra ela e o atual marido.

As apurações indicam que o homem não aceitava o fim do relacionamento, ocorrido há cerca de cinco anos. Ainda conforme o Dourados News, ele enviou áudios exibindo uma arma de fogo para intimidar a vítima e voltou a rondar o imóvel em outras ocasiões.

O segundo preso, de 39 anos, é investigado por estupro, lesão corporal e ameaças contra uma mulher de 40 anos. Os fatos teriam ocorrido em abril.

De acordo com a Deam, mesmo após ser comunicado sobre a medida protetiva, ele voltou a ameaçar a vítima por mensagens. As investigações também apontam o uso de arma para intimidação durante as agressões.

Relatórios psicossociais anexados ao inquérito indicaram elevado risco, o que levou ao pedido de prisão preventiva. Os dois homens foram encaminhados para unidades policiais e permanecem à disposição da Justiça.

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