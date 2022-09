Alan Guedes investirá US$ 40 mi e promete mudar Dourados

Prefeito consegue autorização do Senado para empréstimo externo

Por Rayani Santa Cruz e Rafaela Alves – Jornal O Estado do MS

O prefeito de Dourados, Alan Guedes (PP), esteve na sede do jornal O Estado, onde destacou que está preparando um grande pacote de investimentos, que promete transformar a cidade. Após a aprovação do Senado, em votação simbólica, os planos já serão iniciados com a autorização para que a cidade de Dourados possa pegar um empréstimo externo no valor de US$ 40 milhões. O recurso será realizado junto ao Fonplata (Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata).

Conforme o prefeito, os recursos se destinam ao Programa de Desenvolvimento de Dourados – “Desenvolve Dourados”. “Essa aprovação representa o maior programa de investimento da história da cidade de Dourados. São 50 milhões de dólares, e US$ 40 milhões financiados pelo Fonplata e outros US$ 10 milhões de contrapartida. Esse valor atualmente equivale algo em torno de 250 milhões de reais em investimentos que vão ficar para a cidade e atenderão as mais diferentes áreas, como drenagem, asfalto, infraestrutura, mobilidade urbana, segurança viária, e valorização da cultura, e da cultura indígena”, disse o prefeito.

Guedes informou que as áreas são muito importantes, e que atraem investimentos por meio do programa de desenvolvimento que vai ser apresentado. Para ele, não se trata só dos recursos em dinheiro, como uma série de benefícios com recursos próprios. O prefeito destaca que serão construídas 48 salas de aula novas, com investimento na educação tecnológica, em novos postos de saúde. Ele promete anunciar nos próximos dias investimentos também da bancada federal.

O prefeito Alan Guedes diz ainda que a cidade será transformada nos próximos cinco anos, com novas ruas, avenidas e ciclovias. “Essa é a expectativa, eu destaco muito investimentos em infraestrutura e mobilidade urbana. Dourados é uma cidade de pouco mais de 140 mil veículos registrados, e com as mesmas vias da década de 1980. Então, a gente precisa criar novas rotas, novas ilhas, uma cidade com a topografia que facilite e incentive a utilização da bicicleta, seja para o trabalho, seja lazer, esporte. E nós temos que cuidar desse ciclista, então nós vamos, por exemplo, ter uma ciclovia na Marcelino Pires, a principal via da cidade, lá da Praça do Trevo da Mão do Brás, no Monumento da Colômbia até o Parque do Lago, que é a Marcelino de ponta a ponta.”

Guedes cita que, com as mudanças, o transporte coletivo também será incentivado. Além disso, lembra que após pegar uma prefeitura quebrada virou o jogo com gestão fiscal, trazendo equilíbrio financeiro e tendo responsabilidade na administração.

Gestão fiscal

“Respeitando os recursos públicos, respeitando os servidores. Priorizando o pagamento dos funcionários, e mesmo pegando a folha atrasada. Isso mostrou para os servidores o nosso comprometimento com eles. Estamos focando muito na gestão fiscal, que é uma das coisas mais difíceis de se fazer. É uma linha muito tênue, o equilíbrio econômico do município. Se a gente errar na concessão de alguma medida, por exemplo, de excessivamente criar um gasto que possa desequilibrar essa balança, isso a consequência é muito grande, pode ser muito grave. Por isso eu tenho uma obsessão pela gestão fiscal e considero que essa obsessão vai ser sempre uma presença muito grande na minha atividade executiva.”

O prefeito de Dourados diz que o seu legado para o município “será a retomada e o orgulho do douradense, e da sensação de que de fato nós somos a maior cidade do interior”.

“E isso permite que a gente irradie o nosso desenvolvimento para toda uma região da Grande Dourados, do Cone Sul, do Vale do Ivinhema, da região Sul Fronteira, que se servem e se utilizam dos nossos serviços. São cidades importantes que estão entre essas 35 e que são fundamental pro desenvolvimento de Dourados. Dourados também se desenvolve dessa forma, graças aos municípios do entorno que se utilizam dos nossos serviços e de comércio que são muito fortes, serviços de saúde, tanto públicos quanto privados. Temos as universidades, e tudo isso faz com que a cidade de Dourados seja grande e pujante também graças ao apoio das cidades do interior do entorno.”

