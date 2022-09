Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Quintou com tudo, Áries! Mudanças devem ocorrer no serviço e resultar em sucesso. Seu perfil trabalhador e dedicado tem tudo pra ser decisivo na hora de conquistar um aumento ou subir de cargo, com chances de virar chefinho(a). Pode conseguir um emprego, caso esteja em busca de uma vaga. Esbanjando confiança, otimismo e proatividade, tende a se destacar em reuniões e apresentações. Tudo indica que não aceitará “não” como resposta. Aí, além de contar com a sorte, deve ir atrás do que quer e vencer qualquer obstáculo. O romance deve ficar profundo.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Tô vendo aqui no céu que sua criatividade e alegria marcam presença e você deve mandar bem em seus contatos pessoais e de trabalho, sobretudo com quem tenha afinidades. A energia é favorável pra tentar a sorte num jogo, rifa ou sorteio, já que as chances estão a seu favor. Nas finanças, conta com alta capacidade de ganhar mais dinheiro. Amém! Com muita garra, animação e espírito empreendedor, pode encontrar uma forma de virar patroinho/patroinha ou ganhar um bônus, aumento ou comissão bem gorda no trabalho. Com o mozão, a paixão está acesa e promete bons momentos. Se busca um love, seu poder de seducência tá on e deve ser seu aliado pra fisgar um contatinho.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Não tenho bola de cristal, mas tudo indica que você irá esbanjar criatividade e flexibilidade em suas tarefas profissionais. Trabalhar em casa está em alta e promete ser um sucesso, seja um serviço autônomo, atividade extra ou home office. Há grandes chances de conquistar a casa própria. Amém! Os astros avisam que seu jeito entusiasmado, positivo e confiante tende a atrair aliados, amizades e gente disposta a te ajudar. Planos, inclusive ideias grandiosas, podem virar realidade. Se já encontrou seu love, deve ser capaz de fazer alguns sacrifícios pelo bem da relação. Tá na pista? Os contatinhos prometem bombar! Sinal de romance com um colega de trabalho.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

O dia promete ser maravigold, cancerianes! Com a imaginação e criatividade a todo vapor, pode ter facilidade em deixar suas tarefas mais interessantes e produtivas. Sua curiosidade tá on e você tende a aprender muito. Na carreira, vai saber usar sua energia pra ir atrás das suas ambições. Há sinal de sucesso, excelentes oportunidades de crescimento e até a conquista de uma posição mais alta no trabalho. Viagem, inclusive a trabalho, promete ser um sucesso. Dá pra melhorar? Dá sim, ô se dá! Com o mozão, aguarde um clima de romantismo e diversão. Se ainda procura um amorzinho, seu jeito sensualizane tá on e tem tudo pra cativar o crush dos seus sonhos.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Os astros despejam energias positivas nas suas finanças e tudo indica que os humilhados serão exaltados logo no início do mês! Pode ganhar dinheiro no trabalho e conquistar uma situação sólida. Pra ficar ainda melhor, boas chances de conseguir a casa própria. A perna fica até bamba, né? Contando com altas doses de energia, convicção e entusiasmo, tem tudo pra alcançar seus objetivos e planos. Pode até receber a ajuda de colegas e amigos próximos. Estudos favorecidos, sobretudo se faz um curso superior. Se está na pista, pode encontrar um amor que te apoie, inclusive nas horas tensas. Com o mozão, clima de lealdade e admiração.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Quintou e o seu dia promete ser perfeito sem defeitos, virginiana e virginiano. Salve! Os astros enchem o seu astral de energias positivas e aí ninguém deve te segurar. Contando com muita força e iniciativa, você pode tomar a frente e assumir o controle das coisas, e as pessoas tendem a te seguir de boa. Vai lá e arrasa! Tudo indica que seu signo não vai se acomodar e irá se esforçar pra subir na vida. Sinal de vitórias na carreira e conquistas materiais. Talvez receba uma grana inesperada. Com o love, pode colocar seu lado criativo e corajoso pra jogo e agitar a relação. Se está na pista, há chance de se envolver com um colega de estudos.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Os assuntos financeiros estão em foco e você pode sair gritando igual a Carolina Ferraz: “eu sou ricaaa”! Brincadeira à parte, os astros despertam a sua criatividade e há grandes chances de ter boas ideias pra ganhar mais dinheiro e conquistar estabilidade financeira. Tudo indica que terá facilidade para fechar parcerias profissionais, inclusive com pessoas de longe, e obter vantagens materiais com essas associações. Se está na pista, seu signo tende a ficar mais reservado. Mas pode pintar um contatinho ponta firma capaz de te fazer abrir o coraçãozinho. Com o mozão, vocês podem agir juntos para construir uma relação sincera e sólida, inclusive financeiramente.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Meu irmão/minha irmã astral, o mês começa num clima bastante favorável. Além de ter facilidade pra escolher bem com quem se relaciona, você tende a fazer boas alianças, sobretudo no trabalho. Atividades em grupo devem ser um sucesso. Há sinal de mudanças muito positivas no serviço, sobretudo se lida com as finanças de outras pessoas. Podem pintar excelentes oportunidades para crescer no seu emprego ou expandir um empreendimento próprio. No romance, tudo indica que sua sensualidade estará de tirar o fôlego. Só maneira no ciúme, que deve ficar aceso também. Se está na pista, deve rolar chuva de contatinhos te querendo. Deus me livre, mas quem me dera!

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Sua ambição deve pintar e te incentivar a correr atrás de reconhecimento na profissão, e há grandes chances de conquistar uma posição melhor. Pode até contar com o apoio de gente poderosa pra subir na carreira. Sinal de sucesso em associações, sobretudo em área ligada ao universo infantil ou educacional. Se depender do céu, a sorte estará coladinha em você, Sagitário, meu consagrado. Então bora fazer uma fezinha, pois talvez se dê bem. Se está na pista, seu lado desconfiado deve vir à tona e te levar a pensar um pouco mais antes de se envolver com um crush. Errado não tá! Agora se já encontrou seu mozão, tem tudo pra aprofundar a relação no cantinho de vocês.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Alô, alô, Capricórnio! Os astros estão numa vibe gostosinha e dão a maior força pra você divar. Há chance de subir na vida, inclusive com a ajuda de colegas de trabalho e amigos pessoais. Sucesso na profissão, com destaque pra área de exportação, propaganda, turismo, universidade ou língua estrangeira. Com mais convicção, agilidade e otimismo, deve trabalhar duro e vencer qualquer obstáculo. Tem tudo pra conquistar mais abundância pra sua família. Saúde fortalecida. Com o momozim, esforços para renovar a relação devem trazer ótimos momentos a dois. Agora se está na pista, seu coração pode fazer tum tum mais forte por alguém bem diferente de você.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Migos e migas de Aquário, quintou com previsão de transformações na carreira. Mas fica sussa, pois tudo indica que irão mudar a sua vida profissional pra melhor! Há chance de pintar uma grana inesperada pra quitar dívidas e tirar sua conta do vermelho. Além de se expressar super bem, seu jeito mais simpático e otimista tende a fazer sucesso. Êxito nos estudos. Energia favorável pra fazer uma fezinha. Com o mozão, o marasmo deve passar longe e vocês tendem a aprofundar a relação. Se está na pista, tudo indica que a barra de notificação do seu celular não deve parar um minuto sequer. Sinal de envolvimento quente com um colega de profissão.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Hoje o seu signo deve acordar todo trabalhado na maravilhosidade. Os astros destacam o seu lado sociável, agradável e sensível, qualidades que podem te ajudar a ficar mais popular em suas relações pessoais e profissionais. Pra ficar ainda melhor, há sinal de sucesso com dinheiro. Oxalá! Você conta com muita energia e confiança pra melhorar as finanças. Trabalho em casa, negócio familiar ou home office pode render uma boa grana. Se já encontrou sua alma gêmea, tende a esbanjar sensualidade e vontade de ficar juntinho – aproveite! Romance a distância tem tudo pra ser maravigold, meu cristalzinho. Se está na pista, só deve dar match se tiver afinidades com o crush.

Confia as previsões para o seu signo dos outros dias.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.