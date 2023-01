Agesul alerta sobre reforma em ponte na região do Nabileque

De acordo com a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), a ponte que liga Fazenda Jatobá e Fazenda Baía dos Touros, na região do Pantanal do Nabileque estará interditada de hoje (7), ao dia 23 de janeiro para reformas e melhorias na ponte de madeira.

pedestres poderão continuar a atravessar normalmente, mesmo com a realização das atividades. De acordo com a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), no escopo do projeto está previsto a troca de peças danificadas e os reparos necessários na ponte.

Além da segurança o Governo do Estado afirma que a obra contribuirá com o desenvolvimento econômico e cultural do local.

