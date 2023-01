Wandinha teve segunda temporada confirmada

Sem data de estreia mas confirmada a segunda temporada, ontem (6), a Netflix confirmou que a série Wandinha terá continuação garantida após o sucesso que atingiu recordes de audiência no final de 2022. Se você ficou grudado na televisão “maratonando” para chegar ao fim e descobrir os segredos, se prepare que em 2023 a menina sombria aprontará mais.

A informação foi anunciada no Twitter do serviço de streaming e já era esperada pelos fãs, já que ontem a Netflix também publicou um vídeo da personagem com os dizeres “The End?” (“O fim?”, em português). O projeto assinado por Alfred Gough e Miles Millar (Smallville), com direção e produção executiva de Tim Burton, estreou em 23 de novembro de 2022.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.