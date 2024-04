Agente de trânsito é agredido com ” voadora ” por estudante de Direito

Na manhã da última quinta-feira (18), um fiscal de 56 anos da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) foi agredido com uma “voadora” nas costas por um estudante de Direito de 36 anos. O incidente ocorreu na região central de Campo Grande, na Rua 14 de Julho.

A agressão foi desencadeada depois que o estudante foi multado por estacionar em local proibido. Após o incidente, ele foi levado à delegacia, prestou depoimento e foi liberado após assinar um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência).

Uma imagem de uma câmera de segurança mostra o agente caminhando quando é agredido por trás com uma “voadora”. Ele tenta se defender com um chute e acaba caindo. Poucos segundos depois, um terceiro homem que passava pelo local impede que mais golpes sejam desferidos. Um guarda civil metropolitano chega ao local e contém o agressor.

Segundo o boletim de ocorrência, registrado como lesão corporal, o estudante recebeu uma multa por estacionar em uma vaga especial e, não aceitando a notificação, correu atrás do agente de trânsito e o agrediu por trás.

O agressor tentou fugir da abordagem do guarda, mas foi capturado novamente na Rua Dom Aquino. Enquanto estava sendo imobilizado, ele alegava que os guardas não poderiam levá-lo à delegacia e prendê-lo por ser estudante de Direito.

Ao chegar na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol (Centro Especializado de Polícia Integrada), o agressor relutou em entrar pelos fundos do local, onde as ocorrências são apresentadas.

Em nota, divulgada pelo advogado Higor Utinoi de Oliveirar, a defesa declarou que cabe ressaltar que a pessoa mencionada na reportagem, apesar de injustificada a conduta posterior, este informa que anteriormente fora vítima de agressão verbal por parte do agente de trânsito, outrossim, lamenta o ocorrido e ressalta o seu respeito com os órgãos fiscalizatórios.

Conforme apurado pela reportagem, o estudante tem passagens pela polícia por ameaça, lesão corporal, estelionato, falsa identidade, associação criminosa, violência doméstica e lesão corporal culposa no trânsito.

A reportagem do O Estado On-line entrou em contato com a Agetran que em nota informou que os agentes de trânsito passam por treinamentos para atuar da melhor forma em todas as situações possíveis, e agem estritamente conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Todas as ações em vias públicas são voltadas ao CTB e o agente apenas seguiu o protocolo de maneira respeitosa e orientou o condutor, aplicando a autuação mediante a infração cometida. Ainda conforme a nota, o condutor foi multado porque estacionou em faixa zebrada com pisca alerta ligado.

Matéria editada ás 10:35 para atualização de informações

