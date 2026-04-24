Agência do Banco do Brasil onde homem morreu após invasão permanece fechada em Campo Grande

A agência do Banco do Brasil onde Mário Márcio Santana Bonifácio, de 40 anos, morreu após uma invasão na noite de quinta-feira (23), amanheceu fechada nesta sexta-feira (24), em Campo Grande. A unidade está localizada na Rua Argemiro Fialho, na Vila Bandeirantes.

No local, a informação repassada por seguranças é de que não haverá atendimento ao público ao longo do dia. Um cliente que tentou utilizar os caixas eletrônicos foi orientado a deixar o local, já que a agência permaneceria sem funcionamento.

Apesar da suspensão, não há avisos fixados informando o fechamento temporário. Na internet, o horário de atendimento da unidade segue indicado como das 11h às 16h.

Durante a manhã, funcionários foram vistos chegando ao prédio, entrando normalmente e trancando o acesso à área dos caixas eletrônicos, o que reforça a interrupção das atividades externas.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação do Banco do Brasil para obter esclarecimentos sobre o funcionamento da agência, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação da instituição.

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