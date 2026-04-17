Adolescente confirma violação de túmulo em Eldorado e nega participação

Durante depoimento do adolescente de 16 anos envolvido na violação do túmulo de Vera Lúcia da Silva, de 41 anos , ele nega participação no crime de necrofilia, mas afirma ter presenciado a ação realizada pelos companheiros. O caso aconteceu em Eldorado, município a 442 quilômetros de Campo Grande. Justo de um responsável legal, o jovem relatou que estava presente durante a abertura da sepultura, a retirada do caixão e a violação do cadáver por um dos presos, mas nega seu envolvimento na prática.

Segundo as informações do caso, o jovem relatou que no mesmo dia do crime, esteve no cemitério durante a tarde para visitar o túmulo de um familiar. Conforme ele, estava na presença de Patrik Torcatti Ortiz, de 22 anos.

Ainda naquele dia, já no período noturno, ele afirmou ter retornado ao local ainda na companhia de Patrik junto com um terceiro homem, que até então não teve suas informações divulgadas, mas que era conhecido como “Indiozinho”.

Diante disso, os autores seguiram até o túmulo de Vera Lúcia, abriram o túmulo, retiraram o caixão e violaram o corpo. O adolescente afirma que apenas viu Patrik praticar o ato, mas negou a participação direta do crime.

O caso ainda está sob investigação.

Vítima de feminicídio

Vera Lúcia da Silva, de 41 anos foi vítima de feminicídio na noite de domingo (12) no Bairro Jardim Novo Eldorado. Uma criança de apenas nove anos presenciou o momento em que o pai, o comerciante Valdecir Caetano dos Santos, de 56 anos, assassinou a ex-esposa, com dois tiros e, em seguida, tirou a própria vida.

Esse foi o 10º feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul no ano de 2026, sendo o primeiro caso ocorrido no município de Eldorado, localizado a 442 quilômetros da capital, Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM (Polícia Militar) foi acionada por volta das 23h50 para atender a uma denúncia de violência doméstica na Avenida Brasil. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o casal caído próximo ao portão do imóvel, rodeado por uma grande quantidade de sangue. Ambos já estavam sem vida.

O delegado responsável pelas investigações, Robilson Albertoni, detalhou a dinâmica da brutalidade, onde Valdecir foi até a residência da ex-companheira, efetuou dois disparos contra Vera Lúcia enquanto ela estava no quintal e, em seguida, disparou contra a própria cabeça.

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