Sob alerta de tempestade, bairros da Capital registram chuva nesta sexta (17)

Inmet mantém aviso de chuvas intensas e risco de rajadas de vento até sábado no Estado

Bairros de Campo Grande registram chuva na tarde desta sexta-feira (17), com pancadas acompanhadas de trovoadas isoladas e temperatura em torno de 29°C.

A instabilidade ocorre enquanto Mato Grosso do Sul segue sob alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O aviso de tempestade é válido até o fim desta sexta-feira e indica possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ventos de até 60 km/h e queda de granizo em áreas do estado.

Além disso, permanece em vigor o alerta de chuvas intensas iniciado na quinta-feira (16), com previsão de acumulados que podem chegar a 50 milímetros por dia até sábado (18). O risco é considerado baixo para ocorrências como queda de energia, galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Para a Capital, a chuva ocorre de forma isolada em diferentes regiões ao longo da tarde.

O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Também é recomendado não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.

Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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