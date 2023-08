Homem é preso após assediar estudantes em terminal e ônibus do transporte coletivo da Capital

No início da tarde de ontem (17), um homem identificado como João Antônio Santos Cardoso, de 38 anos, foi preso por assediar estudantes no Terminal Bandeirantes e no interior de um ônibus de transporte coletivo da linha 308-A, Santa Emília, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 13h30, o suspeito tentou abraçar algumas adolescentes no Terminal Bandeirantes. Ele continuou com os assédios dentro do coletivo, da linha 308-A. Logo que o suspeito entrou no ônibus, o motorista percebeu que ele estava alterado, falando e cantando alto, perturbando outros passageiros.

Após isso, o homem se voltou para algumas estudantes, menores de 14 anos, que estavam no ônibus, tentando abraçá-las, pegando nas pernas das meninas; uma delas teria gritado e começado a chorar, o que chamou a atenção do condutor do coletivo, que interviu. Uma discussão entre o motorista e o suspeito começou, momento em que o condutor trancou o veículo com o homem dentro e acionou a Guarda Civil Metropolitana.

Com a chegada da Guarda o homem foi preso e encaminhado para a DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente). O motorista seguiu com o ônibus e os estudantes até a delegacia, onde as vítimas foram ouvidas em depoimento especial e confirmaram o assédio.

O homem foi preso em flagrante e indiciado pelo crime de estupro de vulnerável tentado.

Serviço:

Estupro de vulnerável é quando o mesmo ato é praticado com um menor de 14 anos, com uma pessoa com deficiência que não tem discernimento para a prática sexual ou com uma pessoa que, por qualquer motivo, não possa ter reação ao ato, como ocorreu neste caso.

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.