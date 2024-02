Acidente entre carro e caminhão deixa duas vítimas fatais em Ivinhema

Uma colisão entre um carro e um caminhão na manhã deste sábado (17) resultou em uma tragédia às margens da BR-376, em Ivinhema, cidade localizada a 289 km de Campo Grande. O acidente, que ocorreu por volta das 11h, provocou a morte de um homem e uma mulher que estavam a bordo de um Citroen C3, seguindo em direção ao distrito de Amandina.

Os veículos, um Citroen C3 e um caminhão Ford Cargo pertencente a uma empresa de eventos de Nova Andradina, trafegavam no mesmo sentido quando, por motivos ainda a serem apurados, colidiram, resultando em um impacto devastador. Ambos os veículos saíram da pista devido à violência da batida.

O Citroen ficou completamente destruído, e infelizmente, o casal que estava no veículo não resistiu aos ferimentos e veio a óbito antes mesmo da chegada do socorro. No caminhão, três ocupantes sofreram ferimentos leves, mas ficaram em estado de choque diante da gravidade do acidente.

As vítimas ainda não foram identificadas, mas o veículo possuía placas Mercosul, levantando a suspeita de que eram moradores de Ivinhema. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Perícia, e das polícias Civil e Rodoviária Federal estiveram no local para atender à ocorrência. O caso está sendo investigado para determinar as circunstâncias exatas do acidente e identificar as vítimas fatais.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: