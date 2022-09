Acidente entre caminhão e picape mata jovem enquanto realizava entregas na BR-060

O entregador Bruno Rocha, 26, morreu em um acidente frontal entre uma picape Fiat Strada e um caminhão de transportes no início da tarde desta terça-feira (13), no quilômetros 373, da BR-060, em Campo Grande, saída para Sidrolândia.

Segundo o Capitão do Corpo de Bombeiros Rodrigo Ferreira Campos, as primeiras informações indicam que Bruno seguia sentido Sidrolândia-Campo Grande, quando avançou a faixa contínua e bateu de frente com o caminhão em uma curva da rodovia.

A picape foi arremessada cerca de 200 metros à frente da colisão e caiu às margens da rodovia. O veículo ficou totalmente destruído e Bruno morreu na hora, antes mesmo da chegada dos primeiros socorros. Já o motorista do caminhão ficou ileso e não apresentava sinais de embriaguez.

De acordo com o supervisor da empresa que Bruno prestava serviços terceirizados, a vítima estava no horário de trabalho durante o acidente, após ter ido buscar uma encomenda em Sidrolândia e retornar para a Capital.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal, A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros Militares realizam os trabalhos de praxe no local. O trânsito foi isolado e a perícia deve revelar mais informações a respeito do acidente. Acesse também: Psicólogo é preso acusado de estuprar pacientes

Com informações dos repórteres Willian Leite com Marcos Maluf