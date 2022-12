A 3 dias para o Natal, campo-grandenses saem lotados de sacolas do Centro

Consumidores se dividem entre os que vão comprar bastante e os que vão gastar pouco

Faltando 3 dias para o Natal, campo-grandenses foram às ruas do Centro, na quinta-feira (22), com a região abarrotada de pessoas, para as compras natalinas. Divididos em dois grupos, há os que vão presentear a família toda e até amigos, já do outro lado, aqueles que decidiram que neste ano, o presenteado será só ele mesmo.

Parada em um dos bancos de descanso da Rua 14 de Julho, a auxiliar de limpeza, Mara Gonçalves Vieira, de 51 anos, fazia uma pausa das compras, cercada por sacolas. “Vim hoje e comprei parte dos presentes, porque a maioria desses é só para mim, que também mereço, mas, no sábado pretendo voltar e comprar o restante”, revela.

Mara ainda conta que não deixou ninguém de fora da lista e que vai caprichar nos mimos de Natal. “Vai ter para os filhos, mãe, neto, genros e também para as noras, que considero como minhas filhas”, conta.

Na contramão das listas extensas de presente, o soldador, Silvan Roberto dos Santos, de 40 anos, também fazia compras para as festas. Acompanhado da família, carregava sacolas de roupas e sapatos, que segundo ele se tratavam dos presentes que serão destinados somente a esposa e a filha. “Não dá para presentear todos que gostaria então a prioridade é em casa”.

Ele ainda explica que nas sacolas tem de tudo. “Aproveitei e comprei um tênis para mim e coisas para a casa, toalhas e uma cortina nova para a sala”, disse.

Pesquisa

A promessa para o varejo de Mato Grosso do Sul é positiva para as festas de fim de ano. Conforme pesquisa da Fecomércio-MS deve movimentar cerca de R$ 816,46 milhões na economia do Estado, consolidando um aumento de 31%, quando comparado com o mesmo período de 2021. Os dados indicam que serão R$ 530 milhões no Natal e R$ 286,46 milhões no Ano Novo.

O levantamento também revela que cerca de 49,40% da população irão às compras de Natal e pretendem presentear, o que representa R$ 252,8 milhões, com gasto médio de R$ 344,52.

Há um aumento real no gasto médio com presentes e comemorações, e também, nos percentuais de intenções de comemorar e comprar. “A população está muito mais propensa a comemorar, tornando a expectativa de movimento na economia bastante positiva”, afirma a economista do instituto, Regiane Dedé de Oliveira.

Entre os que vão presentear, as preferências permanecem no setor de vestuário, sendo estes roupas, calçados, além de acessórios (68,80%), seguido por brinquedos (45,50%), móvel e eletrodoméstico (5,40%). A maioria pretende comprar em lojas físicas (86,30%).

O presidente da CDL-CG (Câmara dos Dirigentes Lojistas), Adelaido Vila, destacou o bom momento para o comércio. “A expectativa que a gente tem é de um consumo de modo geral muito maior do que dos dois últimos anos. Teremos bons valores girando em nossa economia com estimativa de crescimento de 13%”, finaliza.

