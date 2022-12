Mato Grosso do Sul tem ocupação de 100% nos hotéis para fim do ano

Os hotéis de Mato Grosso do Sul já estão com a ocupação de 100% de hóspedes para o fim de ano, conforme a ABIH-MS (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Mato Grosso do Sul). A expectativa dos empresários neste ano é superar o número de público dos anos de 2020 e 2021.

Segundo o vice-presidente da Associação de Hotéis, Marcelo Mesquita, o levantamento da ocupação dos hotéis é realizada por regiões. Sendo assim, os municípios de Bonito e Bodoquena a partir do mês de dezembro até o dia 10 de janeiro estão totalmente lotados. Corumbá, conhecida por ser a capital do Pantanal, está com 95% de ocupação.

Ainda de acordo com Mesquita, Campo Grande está com oscilações, mas, até o dia 31 de dezembro deve chegar na marca de 100% de ocupação. “Em relação aos municípios de lazer o número não surpreende, pois, já era uma quantidade estimada.

Porém, a Capital é uma cidade de negócios e neste ano mostrou ser um número surpreendente”, afirma Mesquita. Além disso, Marcelo reforça que os números estimados para o fim de ano no Estado superam até mesmo os anos anteriores da pandemia da Covid-19. “Ficamos surpresos e contentes ao mesmo tempo com o número que irá impulsionar o turismo em MS”, finaliza.

Para o diretor-presidente da Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), Bruno Wendling, o cenário não tem sido diferente. Conforme levantamento feito pelo órgão, em Bonito, no Natal, está em 70%, no Ano Novo (90%). No entanto, pode aumentar.

Em Ponta Porã, no Natal (43,20%) e Ano Novo (55%), metade de Mato Grosso do Sul e metade de fora do Estado. Nas pousadas Pantaneiras: Natal (45%) e Ano novo (85%). “Pode mudar e aumentar, muita gente, principalmente, dentro do Estado deixa para última hora, assim como os paraguaios para ir para Bonito. Pantanal, a temporada da pesca está fechada por conta da Piracema, então, várias pousadas que são focadas na pesca elas fecham, e algumas pousadas pantaneiras também. Então, tem quase 70% das pousadas que vão estar fechadas”, explica Wendling.

Em Campo Grande, para o Natal e Ano Novo, a média é de 40%, sendo a maioria de dentro do Estado. “Campo Grande, por não ser um destino de lazer para o final de ano, a taxa de ocupação fica abaixo de 50%, mas com uma tendência de aumento, próximo da data.”

“A expectativa é muito boa, segue a tendência de crescimento, o principal destino, o maior fluxo de quantidade, Bonito segue com excelente número de taxa de ocupação.

Isso vai se estender até 10 de janeiro. A expectativa é de que seja uma alta temporada muito forte, assim como outros destinos”, finaliza.

Expectativa

O número de visitantes em Mato Grosso do Sul deve superar a do réveillon dos anos anteriores. A gerente do hotel Paraíso das Águas, que fica localizado em Bonito, Thais Ilha, afirma que a taxa de ocupação do hotel está em 100%. “Com o número de reservas concluídas, temos a expectativa de garantir um público maior do que os dois anos anteriores”.

Thais destaca ainda que a taxa ocupacional do hotel está com 20% maior do que os outros hotéis da cidade. Indagada sobre a contratação de mais funcionários para o fim de ano, a gerente comercial afirma que durante o ano a equipe já havia sido ampliada pela quantidade de turistas.

O gerente geral do WR Confort Hotel de Campo Grande, Dannilo Antunes de Oliveira explica que a lotação do hotel fica em 60% por conta do trânsito que tem muitas pessoas viajando. “Um exemplo disso é que os hospedes saem de Cuiabá, para na Capital e seguem para o destino final”.

“Com 87 apartamentos disponíveis, todos os dias teremos o fluxo de entrada e saída de pessoas que estão viajando. Por conta da demanda diária, a empresa precisou contratar funcionários extras e colaboradores entre restaurantes e governança.

Contundo, a expectativa é lucrar 20% a mais do que em relação a 2021”, afirma o gerente.

Dos visitantes de Bonito, 6,24% são sul-mato-grossenses

Do total de visitantes em Bonito, 6,24% são de Mato Grosso do Sul. Conforme o observatório do Turismo, São Paulo lidera com as pessoas que mais visitam Bonito, com 32,76%; em seguida está Rio de Janeiro (12,18%); Paraná (9,67%); Santa Catarina (8,09%); Rio Grande do Sul (7,39%); e Minas Gerais (6,86%).

A reportagem do Jornal O Estado conversou com um casal, o acadêmico de medicina, Rafael Nantes, de 24 anos, e enfermeira Gabrielli Almeida, de 23 anos, que vão passar a virada do ano em Bonito.

“Escolhemos a cidade de Bonito por ser um ponto turístico e com atrações incríveis. Vamos celebrar o aniversário da minha mãe no Natal, e este ano passaremos em Maragogi. Mas, optamos por voltar para o Estado, para poder passar a virada do ano nas belezas sul-mato-grossenses”, conta Rafael.

Gabrielli se diz muito empolgada para passar pela, primeira vez, a virada do ano em Bonito. “A cidade é turística, que recebe muitas pessoas por sua beleza e a conexão que você pode ter com a natureza é incrível. Então, a cidade se torna uma ótima escolha para recarregar as energias e começar o ano bem e leve”, destaca.

De janeiro a novembro deste ano, Bonito acumulou o total de 251.758 turistas, sendo o melhor resultado desde 2015.

O número de visitações nos atrativos chegou a 753.498.

Por Marina Romualdo – Jornal O Estado.

