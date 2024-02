Em Dourados, menino de 7 anos morre após complicações de acidente doméstico

Em Dourados, município distante 249 km de Campo Grande, um menino de 7 anos, morador da Aldeia Bororó, faleceu na sexta-feira (16) após passar mal diversas vezes e ser liberado do hospital onde buscou atendimento.

De acordo com informações preliminares, no domingo (11), a criança sofreu uma lesão no pé, devido a um acidente doméstico e, a partir de então, começou a se sentir mal. A mãe o levou ao Hospital da Missão Caiuás, onde recebeu atendimento médico e foi liberado, mas o mal-estar persistiu.

No dia seguinte, a mãe, preocupada com o estado de saúde do filho, o levou novamente ao mesmo hospital da missão e, onde após receber atendimento, a criança foi novamente liberada para casa. Na sexta-feira (16) a criança passou mal novamente, e a mãe buscou ajuda de um vizinho, líder religioso, para realizar uma oração.

Com a piora do estado de saúde do menino, que começou a ter falta de ar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e, ao chegar, a equipe de socorro constatou que o menino já estava sem vida.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil como “morte a esclarecer”. A comunidade local pede por respostas e justiça para entender as circunstâncias que levaram à morte prematura da criança.

