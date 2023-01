Motociclista morre ao bater em veículo durante a madrugada no Jardim Noroeste

homem, ainda não identificado, morreu após bater a motocicleta que pilotava de frente com um veículo VW Gol, na rua Vaz de Caminha, no Jardim Noroeste, na Capital. O motivo, segundo a polícia, pode ter sido o motociclista ter desviado de pedestres que estavam na via.

Consta no registro policial que, a Polícia Militar foi acionada em torno de 00h45 e ao chegar no local, equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) fazia atendimento e tentava reanimar a vítima que não resistiu e morreu no local.

“Foi tudo muito rápido”, disse a esposa do condutor do VW Gol, um homem de 35 anos, envolvido no acidente. Ela relatou que os dois vinham pela rua, Vaz de Caminha, quando perceberam que foram atingidos pela motocicleta.

O condutor foi submetido a teste de alcoolemia que deu negativo. Ainda conforme a polícia, o homem de 35 anos precisou ser encaminhado ao CRS (Centro Regional de Saúde) do bairro Tiradentes.

Segundo o registro policial, a vítima tinha R$ 275,00 em dinheiro em um dos bolsos, mas estava sem documentos. O delegado de plantão Gabriel Desterro esteve no local e disse que “Ninguém quis falar com a polícia” e que as causas do acidente “Serão investigadas”.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro e segue sobre investigação.