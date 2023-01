Homem é assassinado em loja de conveniência no bairro Parque Lageado

Lucas Ferreira Sanabria, 28 anos, morreu após ser atingido por tiros, na madrugada de hoje (7), em uma loja de conveniência, onde trabalhava, no bairro Parque Lageado, em Campo Grande.

Segundo registro policial, a vítima foi atingida com cerca de cinco disparos. Consta no boletim de ocorrência que um homem chegou na grade do estabelecimento e pediu uma cerveja e em seguida efetuou os disparos e fugiu andando.

A mulher do dono da conveniência pediu ajuda a clientes e conseguiram levar o rapaz em carro particular para a Unidade de Saúde do bairro Coophavilla ll, mas a vítima chegou ao local sem vida.

No local do crime não foi realizado perícia, pois não foi preservado. Os tiros atingiram o abdômen, costas e braço direito do rapaz.

Segundo a polícia, as capsulas deflagradas foram retiradas do ambiente onde o crime aconteceu. A esposa da vítima não soube dizer quem poderia ter atirado ou qual seria a motivação do crime.